Carnaval 2021: 10 peças para montar looks e curtir a folia em casa

No Carnaval dentro de casa vale se maquiar e apostar em acessórios, como esse ear cuff da marca Amaro Crédito: Reprodução/ Site Amaro

O Carnaval 2021 está diferente. Com a pandemia da Covid-19 , a principal festa popular do país foi cancelada. O jeito é se adaptar e aproveitar a folia se divertindo em casa, sem gerar aglomerações e com os cuidados necessários. Para tentar amenizar a ausência da festa diversos artistas da Bahia farão lives cantando os sucessos do axé . A TV Globo vai exibir desfiles memoráveis que aconteceram na Sapucaí. Que tal entrar no clima e se produzir com todo brilho que o Carnaval merece? Se inspire nas dicas.

1 - Body para folia em casa

Aposte no body da C&A (R$ 104,99) para curtir a folia em casa. A peça, que é confortável e ideal para o calor que tem feito, ainda poderá ser usada quando a vida voltar ao normal. Seja para uma saída noturna ou mais casual, o body é um bom aliado para dar mais sensualidade no look. É uma peça bem prática para compor looks rápidos e estilosos.

Body C&A para curtir a festa em casa Crédito: Reprodução/ Site C&A

2 - Muito brilho na make

Não é porque você está em casa que não vai arrasar no colorido da maquiagem. A nova linha Intense by Manu Gavassi, de O Boticário, acaba de ser reformulada. Todos os produtos são 100% veganos e Cruelty Free, bem coloridos e divertidos. A sombra mate compacta (R$ 37,90) tem 5 cores para você se esbaldar.

Sombra mate compacta linha Intense O Boticário Crédito: Reprodução/ O Boticário

3 - Coleção Samba

Samba foi o tema da coleção Verão 2010 da Osklen, com inspiração em uma das maiores manifestações culturais do mundo: o Carnaval. Para reviver essa festa a marca relançou algumas peças para o púbico masculino e feminino. A t-shirt custa R$ 197,00.

T-shirt Samba da Osklen Crédito: Reprodução/ Site Osklen

4 - Olhos pintados

Que tal brincar com os olhos? Se dessa vez o Carnaval não pode ser celebrado na rua, Quem Disse, Berenice? leva a energia dessa festa para dentro de casa. A marca lança a coleção #Festou, uma linha em edição limitada com Lapiseiras Neon e Loções Desodorantes Hidratantes Corporais com Glitter que vão ajudar a transbordar sua alma festiva. A Lapiseira Multiuso Neon (R$19,90) está disponível nas cores branco, rosa neon e verde neon para quem quer celebrar o Carnaval no bloquinho em casa ou no dia a dia, afinal, delineador colorido mão tem data para usar.

Lapiseira multiuso Festou Quem Disse, Berenice? Crédito: Divulgação/ Quem Disse, Berenice?

5 - Meia arrastão

Aproveite o biquíni ou body e incremente o look com a meia arrastão. As meias que foram um sucesso nos anos 1980 e 1990 aparecem mais uma vez como um detalhe divertido e despojado na produção. Você ainda vai poder aproveitar a peças nos looks do dia a dia. Com vazados mais largos ou mais justos, é possível brincar com os diferentes tipos na hora de montar o look. A meia arrastão da foto é da Amaro (R$ 69,90).

Meia arrastão Amaro Crédito: Reprodução/ Site Amaro

6 - Aposte nos brincos

Aposte nos brincos grandes e coloridos. O modelo argola grandes dá um impacto nas produções. Esse da Renner (R$ 39,90) vai ser tudo pras suas fotos nas redes sociais.

Brinco argola Renner Crédito: Reprodução/ Site Renner

7 - Quero glitter

Glitter não pode falar. E em todas as cores. O glitter biodegradável da Pantys (R$ 15,00) vai fazer você brilhar muito em casa. Ele é feito de filme de celulose vegetal e demora cerca de 6 meses a 1 ano para biodegradar.

Glitter biodegradável Pantys Crédito: Divulgação

8 - Cabeça feita

Tá sem inspiração para criar a fantasia do #carnavalemcasa? Os adereços de cabeça são responsáveis por transformar uma fantasia simples em um look único. Vale apostar em tiaras, coroas e presilhas. O acessório da foto é da Renner (R$ 39,90).

Tiara de Carnaval da Renner Crédito: Reprodução/ Site Renner

9 - Unhas brilhando

Toda a linha de esmaltes Risqué Efeitos Glitter (R$ 4,69), além de apresentar textura única e cores cheias de brilho, acompanha as tendências da moda, possibilitando diversas composições de looks e maximizando a beleza da sua maquiagem e acessórios. Com secagem rápida, use a sua imaginação e crie lindas nails art que farão sucesso.

Risqué Efeitos Glitter Crédito: Divulgação

10 - Se fantasie

Mesmo sem festa você pode se fantasiar. O modelo juvenil da Riachuelo (R$ 89,90), que vem com uma tiara de estrelas, vai fazer você entrar no clima da festa em casa. E ainda pode ser guardada para quando a festa de 2022 chegar.