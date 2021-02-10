Brasil tem, de novo, mais de 1.300 mortes por Covid-19 em 24h

O Brasil registrou 1.357 mortes pela Covid-19 e 60.271 casos da doença, nesta quarta-feira (10). Com isso, o país chega a 234.945 óbitos e a 9.662.305 pessoas infectadas pelo Sars-CoV-2 desde o início da pandemia.

Coronavírus já foi responsável por mais de 230 mil mortes no Brasil Crédito: Pixabay

Os dados do país são fruto de colaboração inédita entre Folha de S.Paulo, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus. As informações são coletadas diretamente com as Secretarias de Saúde estaduais.

Além dos dados diários, a Folha de S.Paulo também mostra a chamada média móvel. O recurso estatístico busca dar uma visão melhor da evolução da doença, pois atenua números isolados que fujam do padrão. A média móvel é calculada somando o resultado dos últimos sete dias, dividindo por sete.

De acordo com os dados coletados até as 20h, a média de mortes nos últimos sete dias é de 1.050. O valor da média não apresenta crescimento ou redução em relação ao dado de 14 dias atrás e, portanto, a situação é de estabilidade.