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Pandemia

Alemanha estende lockdown até 7 de março e confirma vacinação opcional

O país europeu já registrou mais de 2,3 milhões de casos confirmados ao novo coronavírus e mais de 63 mil mortes relacionadas à doença
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

10 fev 2021 às 18:03

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 18:03

Hamburgo, na Alemanha
A chanceler do país, Angela Merkel, confirmou que a vacinação contra a Covid-19 será opcional, e não obrigatória, de acordo com a Bloomberg. Crédito: Pixabay
O governo da Alemanha anunciou nesta quarta-feira (10), que o lockdown no país será estendido até 7 de março, em uma tentativa de controlar a disseminação de novas variantes do coronavírus, segundo informações da AFP. Em um primeiro momento, as medidas restritivas deveriam ter vigor até 14 de março, mas o prazo foi encolhido a pedido de vários primeiros-ministros estaduais.
A chanceler do país, Angela Merkel, confirmou que a vacinação contra a Covid-19 será opcional, e não obrigatória, de acordo com a Bloomberg.
Merkel também disse que o bloqueio foi bem sucedido na contenção de novos casos. "Quando olhamos para este desenvolvimento, podemos ficar bastante satisfeitos", disse ela.
A chanceler alemã se diz preocupada com as novas variantes do vírus, que "estão se espalhando de forma especialmente rápida e requerem esforços adicionais significativos".
A Alemanha já registrou mais de 2,3 milhões de casos confirmados de Covid-19 e mais de 63 mil mortes relacionadas à doença, segundo levantamento da universidade americana Johns Hopkins.

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