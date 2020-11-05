Brow lamination: nova técnica é tendência para as sobrancelhas

O estilo que já era sucesso nos editoriais e passarelas conquista cada vez mais adeptas. Crédito: Reprodução Pinterest

Depois de muito tempo de reinado das sobrancelhas superdelineadas, a moda agora é manter os fios mais naturais e penteados pra cima. Um novo procedimento que valoriza exatamente essa estética surgiu na Rússia, em seguida fez sucesso na Europa, e agora conquista o olhar das brasileiras.

Brow Lamination (laminação de sobrancelhas, em tradução do inglês) consiste em alinhar os fios da sobrancelha em uma direção mais vertical, além de pigmentá-los com uma tinta semipermanente. Trata-se de um procedimento não invasivo e que deixa o resultado mais (laminação de sobrancelhas, em tradução do inglês) consiste em alinhar os fios da sobrancelha em uma direção mais vertical, além de pigmentá-los com uma tinta semipermanente. Trata-se de um procedimento não invasivo e que deixa o resultado mais natural que outras técnicas, como a micropigmentação por exemplo.

A universitária Renata Garcia aderiu à tendência e diz que se identificou com o aspecto mais natural e que já havia recorrido a outras técnicas anteriormente.

“Comecei a notar que algumas modelos e fashionistas estavam aderindo a um estilo de sobrancelha diferente. Me identifiquei e logo procurei comecei a fazer o soap brows - técnica caseira em que se usa o sabonete de glicerina úmido para pentear os fios, para que eles não saiam do lugar. Eu amei tanto que procurei saber se alguma profissional na minha cidade fazia a técnica do brow lamination. Infelizmente nenhuma realizava ainda, mas uma designer de sobrancelhas se especializou e pude, finalmente, fazer”, conta.

Para ela, as principais vantagens do brow lamination são os fios estarem sempre penteadinhos, mas de uma forma despojada. Além de dar volume às sobrancelhas que mais ralinhas. “Como eu criei o hábito de pentear diariamente os fios, isso fez com que estimulasse a circulação da área e, consequentemente, nasceram novos fios e preencheram algumas falhas que eu tinha”, diz.

A estudante Renata Garcia é adepta da técnica. Crédito: Arquivo pessoal

Renata conta que, em relação aos cuidados, o procedimento não é tão exigente. Ela procura dar preferência para sombras ou géis específicos para preencher as sobrancelhas, ao invés de lápis. “O lápis pode provocar a queda dos fios. Além disso, penteio as sobrancelhas no mínimo 2 vezes ao dia”, destaca.

Segundo ela, o único ponto negativo seria a durabilidade para quem tem a pele oleosa ou contato com suor diariamente, o que compromete a permanência da tintura utilizada. “O ato de lavar com uma frequência maior diminui a duração e pode se tornar inviável financeiramente para algumas pessoas”, conclui.

COMO É FEITO O BROW LAMINATION

"É um procedimento ótimo para quem quer deixar as sobrancelhas mais grossas ou para quem não tem os fios alinhados" Marina Soriano - Designer de sobrancelhas, esteticista e cosmetóloga

Marina Soriano é designer de sobrancelhas, esteticista e cosmetóloga. Ela explica que a procura pelo procedimento vem aumentando e a tendência tem conquistado muitas novas adeptas. “Cada vez mais, as pessoas buscam por sobrancelhas mais naturais e não querem ter dependência da pinça, então o brow lamination está atraindo bastante gente, conta.

Segundo a profissional, o procedimento é realizado por meio de um processo químico, completamente indolor e rápido que deixa os fios alinhados e mais lisos. Os produtos utilizados para a laminação, combinam propriedades hidratantes e de lifting com um pigmento específico para criar o efeito de fixação. Após os fios serem penteados para cima, um óleo é aplicado para hidratar a área.

“Ele ajuda a sobrancelha a ficar mais saudável, ajuda na reconstrução da sobrancelha, a hidratar os fios, dando um aspecto de mais volumosa, além de ser uma libertação, já que as adeptas das modeladas fazem o design de 15 em 15 dias”, complementa Marina.

VEJA OS CUIDADOS COM O BROW LAMINATION

A esteticista Marina Soriano fala sobre os principais cuidados que devem ser tomados antes e depois do procedimento. Crédito: Arquivo pessoal

Marina explica que o Brow Lamination não causa danos aos fios, muito pelo contrário, ajuda na hidratação e nutrição dos fios. Mas é necessário ter alguns cuidados após a realização do procedimento. “Não é indicado fazer procedimentos com ácido por uma semana e também recomendamos não molhar nas primeiras 24 horas. Além disso, é importante pentear a sobrancelha todos os dias para ajudar a estimular o crescimento dos fios”, orienta.