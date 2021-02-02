Sobrancelhas: entenda a diferença entre micropigmentação, brow lamination e microblanding

Técnicas para deixar as sobrancelhas mais volumosas fazem sucesso Crédito: Reprodução Pinterest

Os cuidados com as sobrancelhas fazem toda a diferença quando o assunto é o olhar, principalmente em tempos de uso da máscara de proteção . Sejam finas, grossas, arqueadas ou penteadinhas para cima, elas cumprem um papel muito importante no visual e refletem as tendências da época.

brow lamination e a microblanding. Atualmente, a tendência é deixá-las livres, as marcações muito bem feitas e o efeito superdelineado dão lugar a um look mais natural e volumoso. Famosas como Bruna Marquezine e Grazi Massafera são algumas das adeptas das sobrancelhas cheias e com aspecto natural. Mas, apesar de ser uma tendência, o volume das sobrancelhas não é um privilégio de todas, mas pode ser conquistado com a ajuda de algumas técnicas, como a micropigmentação, ae a microblanding.

Micropigmentação

A micropigmentação é um tratamento semi-definitivo que promete mudar a expressão facial. A micropigmentadora Juliana Bragança explica que o processo de dermopigmentação da pele dura entre seis meses a um ano, com retoque de cerca de 30 a 45 dias após a primeira sessão.

“A técnica é baseada no estudo das linhas faciais e atinge apenas a primeira camada da pele. Os fios mantém sua fase de crescimento e a limpeza dos pelos deve continuar sendo feita da mesma forma até a próxima micropigmentação para manter o design”, destaca.

Microblanding

Antes e depois de sobrancelhas com aplicação da técnica microblading Crédito: Reprodução Instagram @julianabragancamicro

Segundo Juliana, para quem sofre com falhas, sobrancelhas ralas ou até desniveladas, o procedimento de tatuagem cosmética que imita fio a fio - o microblading - é um dos métodos mais indicados para alcançar um resultado natural, com maior durabilidade que a maquiagem, que precisa ser aplicada diariamente e pode borrar.

A principal diferença no processo de micropigmentação e microblanding, de acordo com a profissional, são os instrumentos utilizados, o que interfere diretamente no resultado. Enquanto a primeira causa uma impressão de preenchimento mais homogênea, a segunda imita cada fio separadamente. “A micropigmentação é feita somente na primeira camada da pele, a epiderme, com um aparelho chamado dermógrafo, similar ao aparelho usado para fazer tatuagem. Já a microblanding utiliza a técnica do tebori, uma espécie de caneta parecida com um bisturi, que possui microlâminas de tamanhos diferentes”, explica Juliana.

Brow lamination

Para quem gosta de um visual ainda mais ousado, mas prefere mudar com frequência e apostar em técnicas menos definitivas, a opção é a técnica brow lamination. A laminação de sobrancelhas - em tradução do inglês - consiste em alinhar os fios da sobrancelha em uma direção mais vertical, além de pigmentá-los com uma tinta semi-permanente. Trata-se de um procedimento não invasivo e que deixa um resultado mais natural.

"O procedimento ajuda na reconstrução da sobrancelha, dando um aspecto de mais volumosa, além de liberar a adepta do design que seria feito em 15 em 15 dias" Marina Soriano - Designer de sobrancelhas, esteticista e cosmetóloga

Segundo Marina Soriano, designer de sobrancelhas, esteticista e cosmetóloga, o procedimento é realizado por meio de um processo químico, completamente indolor e rápido que deixa os fios alinhados e mais lisos. Os produtos utilizados para a laminação, combinam propriedades hidratantes e de lifting com um pigmento específico para criar o efeito de fixação. Após os fios serem penteados para cima, um óleo é aplicado para hidratar a área.

“É um procedimento ótimo para quem quer deixar as sobrancelhas mais grossas ou para quem não tem os fios alinhados. Ideal também para quem gosta de um estilo mais natural e 'selvagem'. Ele ajuda na reconstrução da sobrancelha, a hidratar os fios, dando um aspecto mais volumosa, além de liberar a adepta do design que seria feito em 15 em 15 dias”, acrescenta Marina.

Sobrancelhas com o efeito brow lamination, que alinha os fios em posição vertical. Crédito: Reprodução Pinterest

Cuidados ao aderir

Assim como as tatuagens comuns, as cosméticas, como a micropigmentação e a microblading, também precisam de tempo para cicatrizar. A camada mais superficial da pele costuma se curar em até 14 dias, mas as camadas inferiores só completam o processo de cicatrização entre quatro a seis semanas.

“É importante tomar alguns cuidados para garantir uma boa cicatrização e maior durabilidade, como manter a sobrancelha limpas e seca, evitar exposição ao sol e à água, e resistir a vontade de coçar a área, já que tudo isso pode fazer a pele descamar. Além de não passar produtos com ácidos na primeira semana”, orienta Juliana.