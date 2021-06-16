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Beleza e bem-estar

Anitta lança linha para cabelos vegana e diz priorizar produtos sustentáveis

Mais do que o nome, a linha Vegan Repair da Cadiveu Essentials teve a participação da cantora em todas as fases de desenvolvimento

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 19:29

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 jun 2021 às 19:29
Anitta lança linha para cabelos
Segundo Anitta, o ponto forte da sua linha para os cabelos é justamente o fato de ser vegana Crédito: Divulgação Cadiveu Essentials
Morando temporariamente em Miami, nos Estados Unidos, a cantora Anitta, 28 anos, diz que sua carreira internacional ainda está em crescimento, mas espera que seus rendimentos no Brasil e no exterior se equiparem em breve. "Estou realizada", diz.
A artista lançou em abril o single "Girl From Rio", primeira música de trabalho de seu quinto álbum, voltado justamente ao público internacional. Ela mesma já tinha anunciado que esse seria o foco de sua carreira durante todo o ano de 2021. E parece estar dando certo. Entrevistas, apresentações em programas de TV e até namorado novo Anitta já contabiliza no país norte-americano. Agora, ela entra também no ramo dos cosméticos, assinando uma linha de produtos veganos para os cabelos.
Mais do que o nome, a linha Vegan Repair da Cadiveu Essentials teve a participação da cantora em todas as fases de desenvolvimento. Fórmula, layout e até escolha de fragrância tiveram seu dedo. "Conseguimos deixar com a minha cara!", brinca ela.
Anitta, que admite ser muito preguiçosa na hora de cuidar dos cabelos, já tem divulgado a marca - presente em 80 países - em suas redes sociais, onde ela acumula mais de 54 milhões de seguidores, sendo um terço deles "não brasileiros".
Segundo ela, o ponto forte da sua linha para os cabelos é justamente o fato de ser vegana. "Tento sempre praticar o que eu prego", afirma Anitta sobre suas escolhas no dia a dia. "Levo as questões ambientais bem a sério e dou prioridade sempre a produtos com base sustentável."
Já nas escolhas alimentares, "mesmo com o ritmo intenso de viagens, faço sempre o que posso para manter minha alimentação mais saudável possível. Tenho a oportunidade de viajar com o meu cozinheiro que faz um cardápio vegano saboroso, diversificado", afirma.

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