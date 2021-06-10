Que tal montar o ''cantinho do bar'' no apartamento?

Um ambiente agradável e descontraído que dá personalidade ao lar Crédito: Reprodução/Shutterstock

Se antes a preocupação era ter um espaço dentro de casa para receber os amigos e familiares, agora, com o confinamento, o foco é ter um ambiente confortável para o convívio dos próprios moradores. Uma área para aproveitar os momentos sem sair de casa e que é extremamente adaptável é o famoso ''cantinho do bar'', conhecido por ter adegas, um espaço para bate-papo e muita personalidade.

O arquiteto Kassio Fontoura explica que o cantinho do bar pode ser adequado em diversos espaços da casa. ''O mais usual dos projetos é posicionar esse esse ambiente próximo às áreas onde tem uma mesa de jantar, um espaço gourmet, ou seja, nas áreas convívio social'', diz o arquiteto.

Kassio também afirma que não existe nenhuma regra para inclusão desse espaço da adega ou do bar logo que se constrói a casa, o necessário é ter um espaço físico liberado e depois acontece as adaptações. O arquiteto revela que, além dos lugares fixos em um ambiente da casa, o cantinho do bar pode ser adaptado em um carrinho móvel.

Um exemplo é o mostrado pelo perfil Apartamento 103, no Instagram. ''É um elemento que não é estático, que permite ter essa essa vasta possibilidade de usos, onde eu consigo transitar por toda planta da área social dessa casa'', pontua. Para aqueles que não bebem bebidas alcóolicas, o carrinho pode ser usado para o chá e o café.

Mas atenção: apesar de ser um ambiente prático, é necessário ter cuidado com a incidência da luz solar sobre as bebidas nesses cantinhos, tendo em vista que o sol pode acabar estragando alguns líquidos.

Sobre as adegas, o arquiteto relata que existem várias possibilidades. ''As opções mais usuais é onde o cliente tem um equipamento refrigerado, usado em conjunto com frigobar ou cervejeira'', afirma Kassio.

Ele também frisa que, normalmente, quando a planta é limitada em metragem, é possível posicionar o equipamento da melhor forma no projeto em conjunto com a marcenaria.

Projeto que reúne o cantinho do bar em um espaço gourmet Crédito: Reprodução/@fontouragrasselli

Existem também as adegas refrigeradas, quando o cliente precisa de ''um ambiente totalmente climatizado e varia de acordo com o espaço físico que a casa tem'', comenta o especialista. Nessa área, é preciso preparar um isolamento térmico e desenvolver as tubulações do equipamento que deixarão o espaço na temperatura ideal.