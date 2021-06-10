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Decoração

Que tal montar o ''cantinho do bar'' no apartamento?

Com ajuda de um arquiteto, reunimos dicas para criar um ambiente de descontração para a própria família e sem sair de casa
Daniela Salgado

Daniela Salgado

Publicado em 

10 jun 2021 às 11:13

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 11:13

Um ambiente agradável e descontraído que dá personalidade ao lar
Um ambiente agradável e descontraído que dá personalidade ao lar Crédito: Reprodução/Shutterstock
Se antes a preocupação era ter um espaço dentro de casa para receber os amigos e familiares, agora, com o confinamento, o foco é ter um ambiente confortável para o convívio dos próprios moradores. Uma área para aproveitar os momentos sem sair de casa e que é extremamente adaptável é o famoso ''cantinho do bar'', conhecido por ter adegas, um espaço para bate-papo e muita personalidade.
O arquiteto Kassio Fontoura explica que o cantinho do bar pode ser adequado em diversos espaços da casa. ''O mais usual dos projetos é posicionar esse  esse ambiente próximo às áreas onde tem uma mesa de jantar, um espaço gourmet, ou seja, nas áreas convívio social'', diz o arquiteto.
Kassio também afirma que não existe nenhuma regra para inclusão desse espaço da adega ou do bar logo que se constrói a casa, o necessário é ter um espaço físico liberado e depois acontece as adaptações. O arquiteto revela que, além dos lugares fixos em um ambiente da casa, o cantinho do bar pode ser adaptado em um carrinho móvel.
Um exemplo é o mostrado pelo perfil Apartamento 103, no Instagram. ''É um elemento que não é estático, que permite ter essa essa vasta possibilidade de usos, onde eu consigo transitar por toda planta da área social dessa casa'', pontua. Para aqueles que não bebem bebidas alcóolicas, o carrinho pode ser usado para o chá e o café.
Mas atenção: apesar de ser um ambiente prático, é necessário ter cuidado com a incidência da luz solar sobre as bebidas nesses cantinhos, tendo em vista que o sol pode acabar estragando alguns líquidos.
Sobre as adegas, o arquiteto relata que existem várias possibilidades. ''As opções mais usuais é onde o cliente tem um equipamento refrigerado, usado em conjunto com frigobar ou cervejeira'', afirma Kassio.
Ele também frisa que, normalmente, quando a planta é limitada em metragem, é possível posicionar o equipamento da melhor forma no projeto em conjunto com a marcenaria. 
Projeto que reúne o cantinho do bar em um espaço gourmet
Projeto que reúne o cantinho do bar em um espaço gourmet Crédito: Reprodução/@fontouragrasselli
Existem também as adegas refrigeradas, quando o cliente precisa de ''um ambiente totalmente climatizado e varia de acordo com o espaço físico que a casa tem'', comenta o especialista. Nessa área, é preciso preparar um isolamento térmico e desenvolver as tubulações do equipamento que deixarão o espaço na temperatura ideal.
O arquiteto finaliza dizendo sobre os benefícios de ter um cantinho do bar/adega dentro da própria casa. De acordo com ele, nessa nova realidade de estarmos confinados por conta da pandemia, ''as pessoas têm priorizado muito por ter uma boa estrutura, que traz a sensação da vida que a gente tinha antes''. Além disso, Kassio garante que esses espaços deixam as pessoas mais confortáveis, sem precisar ficar se deslocando para a cozinha, tendo um suporte imediato do ambiente.

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