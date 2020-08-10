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Jardim

Paisagismo: aprenda como cultivar plantas na água

A prática é bem simples e pode ajudar as plantas a ter uma boa durabilidade. É necessário atenção para as espécies que podem ser cultivadas na água e tomar alguns cuidados para que elas se desenvolvam
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2020 às 19:51

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 19:51

Planta na água
Antes do plantio as mudas devem se higienizadas. "No vaos deixe somente as hastes submersas", diz profissional  Crédito: Freepik
Um hábito adquirido na quarentena foi o cultivo de plantas em casa. O time dos apaixonados pelas verdinhas ganhou muitos adeptos, que encontraram nessa atividade uma forma de terapia no período de isolamento social. Além do cultivo no solo, outro método interessante é plantá-las na água.
Cultivar plantas na água não é tão difícil quanto parece. A designer floral Bruna Medeiros, que trabalha com várias espécies, conta que o primeiro passo é escolher aquelas que se dão bem com líquido. Bambu-da-sorte, as cordylines, as dracenas, todas essas folhagens podem ser plantadas na água, explica. Além delas, a espada-de-são-jorge, singônio, comigo-ninguém-pode, jiboia e costela-de-adão são outros tipos que também se adaptam.
Antes do plantio as mudas devem ser higienizadas, tirando a terra e as impurezas. A profissional destaca algumas técnicas que podem aumentar a durabilidade da planta. Deixe somente as hastes submersas, não as folhas, porque são elas que apodrecem a água. O que precisa estar dentro do líquido são as extremidades das hastes, cortadas na diagonal, para aumentar o espaço de hidratação, orienta Bruna.

Manutenção

É preciso manutenção para evitar o apodrecimento das raízes e folhas, mau cheiro e a proliferação da dengue ou outras doenças. Para isso, é aconselhável fazer a troca de água em dias alternados e posicionar as verdinhas em um local com boa luminosidade. Há também algumas substâncias que quando colocadas na água podem ajudar no desenvolvimento da planta, dentre elas, o uso de algumas gotinhas de adubo líquido e duas gotas de água sanitária eventualmente.

Plantas na água

Outro fato interessante do cultivo em água, é que a partir do momento em que as plantas se adaptam na água, as raízes crescem e se tornam cada dia mais aparentes dentro dos vasos, um charme à parte. Bruna esclarece que há opção de plantá-las futuramente no solo para gerar mais mudas. "É muito bacana, é como se se aquilo dali se perpetuasse".
Essa forma de cultivo também pode ser uma ótima aliada na decoração, e o melhor de tudo, sem ocupar muito espaço dentro de casa. Basta usar a criatividade utilizando vidros de formatos diferenciados como vasos, garrafas de bebidas ou sucos, além de vidros de conserva.

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