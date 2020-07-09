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Saiba qual é o tipo de vaso ideal para cada tipo de planta

Definir o recipiente e espaço corretos ajuda no crescimento e valorização das verdinhas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2020 às 08:00

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 08:00

Plantas em vasos
Cachepôs são os ais indicados para pequenas plantas. Crédito: Divulgação Tramontina
Cada planta se desenvolve de uma maneira diferente. Há espécies de crescimento acelerado, outras de crescimento lento, existem também aquelas de porte pequeno, ou as robustas, de grande porte.
Antes de escolher o vaso ideal, é importante conhecer a planta e entender o tamanho máximo que ela pode atingir. Mesmo que a muda seja pequena é necessário levar em consideração que ela vai crescer e, portanto, já deve ser colocada em um vaso que acomode esse tamanho no futuro.
Além disso, é necessário considerar o tamanho das raízes, e a quantidade de água exigida para manutenção e cuidados. Todos esses detalhes são importantes para definir o melhor vaso para cada tipo de planta. A equipe da Tramontina deu algumas dicas:

Para plantas menores

Vasos de pequeno e médio porte são indicados para plantas menores, raízes de menor volume. Recipientes com capacidade de 1 a 6 L são suficientes para armazenar diversos tipos de temperos, como manjericão, cebolinha, hortelã, e flores como amor-perfeito, azaléias, begônias e calêndulas.
Vasos autoirrigáveis são uma boa opção para quem não quer se preocupar com as regas diárias. O sistema autoirrigável por capilaridade, aliado a uma capacidade adequada de armazenamento de água, conferem a estes vasos uma excelente autonomia em irrigação, facilitando o cultivo e garantindo um crescimento saudável das plantas.

Para plantas maiores

Plantas em vasos
Materiais como cerâmica e inox são recomendados para plantas grandes por conta da boa capacidade de terra. Crédito: Divulgação Tramontina
No caso de plantas de grande porte é importante buscar vasos com boa capacidade de terra. Cachepôs com aramado interno são uma eficiente solução. Itens em inox são resistentes e de alta durabilidade, perfeitos para ambientes internos, como salas de estar e halls de entrada.
Vasos produzidos em polietileno são ultra versáteis, funcionam tanto em ambientes internos, quanto em ambientes externos. Plantas como a Palmeira Luciana compõem bem este estilo de vaso. De fácil manutenção, os vasos em polietileno são super leves e com diversas possibilidades de acabamento. Outras plantas de médio/grande porte que funcionam perfeitamente nestes espaços são o Panamá Rajado e a Lança de São Jorge, folhagens que dão um "up" na decoração da casa.

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