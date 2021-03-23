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Pandemia em análise: como superar o "modo de espera" chamado desânimo?

Durante a pandemia, sem os imprevistos do cotidiano e com o distanciamento social saiba como não se entregar ao estado de desânimo e ganhar disposição

Publicado em 23 de Março de 2021 às 18:49

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

23 mar 2021 às 18:49
Mulher se espreguiçando: hábito traz vários benefícios à saúde
Como deixar de lado o desânimo e procurar disposição? Crédito: Unsplash
Há pouco mais de um ano a rotina de muita gente tem sido semelhante de segunda a segunda. Devido à pandemia do novo coronavírus, o home office e o ensino remoto foram adotados para evitar o contágio da Covid-19. Até o próximo dia 31, o Espírito Santo tem um período mais rígido de quarentena, com mais restrições. Com menos espaço para os imprevistos do cotidiano, a vida pode se tornar previsível e, consequentemente, o desânimo, chamado de "modo de espera", pode tornar a pessoa sem motivação, segundo a psicóloga Adriana Müller. Mas como superar esse estado de espírito e encontrar disposição?
Para Adriana há uma diferença entre o cansaço físico, sentido após uma rotina desgastante ou esforço exagerado, e o desânimo. Em entrevista ao jornalista Fábio Botacin, durante o CBN e a Família, quadro da Rádio CBN Vitória, a psicóloga mostrou que o sentido da palavra evidencia o que é sentido pelas pessoas.
"Tenho escutado muito sobre o desânimo, que não é um cansaço físico, mas uma falta de motivação. Talvez uma preguiça, tédio, monotonia, falta de energia na largada. A palavra desânimo tem o 'des' que quer dizer ausência de algo, e o 'ânimo', ideia de desejo. Estar sem força é estar desmotivado"
Adriana Müller - Psicóloga e comentarista da CBN Vitória
Cabe ressaltar que, de acordo com Adriana Müller, o desânimo também pode ser observado em períodos que não envolvem uma pandemia, como vivemos atualmente. Antes ou depois de um tempo tão difícil como esse, é natural que esse "modo de espera", como ela classificou, seja percebido.

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A comentarista da Rádio CBN Vitória afirmou ainda que pequenos passos podem ajudar na retomada da motivação. "Para resgatar o ânimo, tenho algumas dicas, inclusive baseadas no significado da palavra ânimo", completa.
"Busque algo que te dê prazer, algo que você sabe que dá uma motivação na vida. Em seguida, é preciso pensar em coisas práticas que possam ajudar no resgate do ânimo. O que pode ser feito? Tenha coragem, aja em direção ao bem, procure estar feliz com algo"
Adriana Müller - Psicóloga
Adriana lembra que as respostas são individuais, portanto, o que faz bem para você talvez não funcione para o próximo. Para quem gosta de ler e está enfrentando dificuldades com a concentração, por exemplo, estipular cinco páginas de leitura por dia pode ser uma meta razoável, aconselha a psicóloga.
"Fazer o que gostamos gera uma alegria, um sentimento de gratidão. Assim a gente começa a fazer um movimento interno. Saímos da inércia", finaliza.
Mas lembre-se, caso você decida fazer alguma atividade que gosta, tenha cuidado com a saúde. Use máscara e mantenha o distanciamento social.

DESÂNIMO PODE AFETAR O MEU RELACIONAMENTO?

Casal na cama; impotência sexual
Desânimo e desacordo no relacionamento: também podem acontecer? Crédito: Jcomp/Freepik
Para Adriana Müller, assim como acontece individualmente, um casal também pode demonstrar desânimo na relação. A desmotivação não significa, portanto, o fim do amor.
"O relacionamento requer um cuidado constante, não há nada já estabelecido, ele precisa ser abastecido com demonstrações de interesse, cuidado, delicadezas para que o outro entenda", conclui.

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