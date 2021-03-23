Pandemia em análise: como superar o "modo de espera" chamado desânimo?

Como deixar de lado o desânimo e procurar disposição? Crédito: Unsplash

Fábio Botacin, durante o CBN e a Família, quadro da Para Adriana há uma diferença entre o cansaço físico, sentido após uma rotina desgastante ou esforço exagerado, e o desânimo. Em entrevista ao jornalista, durante o, quadro da Rádio CBN Vitória , a psicóloga mostrou que o sentido da palavra evidencia o que é sentido pelas pessoas.

"Tenho escutado muito sobre o desânimo, que não é um cansaço físico, mas uma falta de motivação. Talvez uma preguiça, tédio, monotonia, falta de energia na largada. A palavra desânimo tem o 'des' que quer dizer ausência de algo, e o 'ânimo', ideia de desejo. Estar sem força é estar desmotivado" Adriana Müller - Psicóloga e comentarista da CBN Vitória

Cabe ressaltar que, de acordo com Adriana Müller, o desânimo também pode ser observado em períodos que não envolvem uma pandemia, como vivemos atualmente. Antes ou depois de um tempo tão difícil como esse, é natural que esse "modo de espera", como ela classificou, seja percebido.

A comentarista da Rádio CBN Vitória afirmou ainda que pequenos passos podem ajudar na retomada da motivação. "Para resgatar o ânimo, tenho algumas dicas, inclusive baseadas no significado da palavra ânimo", completa.

"Busque algo que te dê prazer, algo que você sabe que dá uma motivação na vida. Em seguida, é preciso pensar em coisas práticas que possam ajudar no resgate do ânimo. O que pode ser feito? Tenha coragem, aja em direção ao bem, procure estar feliz com algo" Adriana Müller - Psicóloga

Adriana lembra que as respostas são individuais, portanto, o que faz bem para você talvez não funcione para o próximo. Para quem gosta de ler e está enfrentando dificuldades com a concentração, por exemplo, estipular cinco páginas de leitura por dia pode ser uma meta razoável, aconselha a psicóloga.

"Fazer o que gostamos gera uma alegria, um sentimento de gratidão. Assim a gente começa a fazer um movimento interno. Saímos da inércia", finaliza.

Mas lembre-se, caso você decida fazer alguma atividade que gosta, tenha cuidado com a saúde. Use máscara e mantenha o distanciamento social.

DESÂNIMO PODE AFETAR O MEU RELACIONAMENTO?

Desânimo e desacordo no relacionamento: também podem acontecer? Crédito: Jcomp/Freepik

Para Adriana Müller, assim como acontece individualmente, um casal também pode demonstrar desânimo na relação. A desmotivação não significa, portanto, o fim do amor.