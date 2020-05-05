Influenciadores capixabas fazem doação de alimentos e divulgam marcas locais em suas redes

Influenciadores capixabas realizam ações para combater o coronavírus Crédito: Arte A Gazeta

Ana Clara, Hallison e Maria possuem uma vida agitada. Influenciadores digitais do Estado, estão acostumados a frequentar eventos de moda, lançamentos e a trabalharem na divulgação de produtos e serviços. Mas a pandemia da Covid-19 mudou tudo. Nada de eventos, quase nada consumo e poucos serviços pra divulgar. Assim como todos nós, eles foram obrigados a ficar em casa e, cientes da influência que têm com todos os seus seguidores e do peso de suas opiniões, trataram de fazer a diferença.

Nesse momento que tantas pessoas precisam de ajuda, eles entraram em ação usando a visibilidade que têm em prol da solidariedade. Entraram na campanha pela valorização dos empreendedores locais - sem cobrar, é claro - fizeram ações para arrecadar alimentos e continuam orientando quem está em casa e precisa de uma forcinha pra continuar cumprindo a quarentena.

Hallison Campos doou cestas básicas em Cariacica, numa ação com igrejas e amigos do bairro Crédito: Reprodução/ Instagram

Hallison Campos conta que, além de aproveitar o tempo para cuidar da casa, assistir programas de culinária e estudar, também tem ajudado outras pessoas. "Logo que começou a quarentena tive a ideia de ajudar quem precisava. Numa ação com duas igrejas e colegas do bairro, fizemos uma vaquinha e compramos cestas básicas para famílias de Flexal, em Cariacica", conta. Mas ele frisa que a ação não foi registrada em suas redes sociais. "Não gosto de postar. São pessoas que precisam de tanto que não me sinto à vontade para registrar".

Ele também ajudou ONGs de animais de Cariacica, Vitória e Vila Velha. E decidiu mudar um pouco o conteúdo de suas redes durante esse período. "Optei por um conteúdo mais leve, com opções para o entretenimento, receitas, assuntos para elevar o lado espiritual. Procuro ajudar levando amor e leveza para quem está me vendo do outro lado da tela", diz.

Em casa com o filho

Maria Borgo conta que esse período tem sido desafiador. "Há momentos de motivação e esperança. E aqueles mais difíceis, onde busco força do alto, para restabelecer minha fé e confiança em dias melhores".

Maria Borgo carrega no carro kits de alimentos que são doados para quem está na rua Crédito: Reprodução/ Instagram

Além de divulgar produtos de empreendedores capixabas, que nesse momento precisam de ajuda, ela também tem apoiado diversas iniciativas. "Como as da paróquia em que frequento e ações de arrecadação dentro do condomínio. Também mantenho kits de alimentos dentro do meu carro, que entrego para as pessoas que estão necessitadas nas ruas", conta.

Com um filho pequeno em casa, ela também compartilha com suas seguidoras como tem sido esse período com a criança. "Usamos nossa criatividade com atividades manuais, pois tomam o tempo e gastam energia. Tenho explorado pouco os dispositivos virtuais, e preferido muita tinta guache, construção de pistas para carrinhos, atividades culinárias, matemática, tudo bem na pegada 'hora de brincar'", revela.

Para Maria, esse momento é para usar a influência com o objetivo de deixar os dias mais leves. "Fiz vídeos incentivando atividades físicas, de culinária e até coisas irreverentes. Me comprometi com meus seguidores e, durante uma semana, divulguei diariamente notícias boas. Acho que o caminho é a confiança de que dias melhores virão".

Apoio ao comércio local

Acostumada a cobrir eventos de moda e beleza, Ana Clara Benevides também está em casa. E aproveita o momento para apoiar os empreendedores locais. "Inspirada em outras blogueiras, tive a ideia de fazer a divulgação de pequenas e microempresas do nosso Estado. Recebi bastante histórias de comerciantes locais e pessoas autônomas falando de seus serviços e produtos e eu replicava nos meus stories. Com isso, a influenciadora deu oportunidade para vários comerciantes, como os restaurantes que começaram a fazer marmitas para entrega, farmácias de bairro e lojas de cosméticos e maquiagens locais. As grandes redes não correm o risco de fechar. Agora precisamos apoiar os pequenos.

Ana Clara Benevides divulgou em sua rede social pequenas e microempresas do Estado Crédito: Reprodução/ Instagram

Ela, que tem aproveitado o tempo em casa para assistir vídeos e fazer meditação, até chegou a abordar o assunto coronavírus no início, mas optou por não falar mais. Preferi deixar para os veículos de comunicação. Abordo o estímulo para ficar em casa e aguentar a quarentena.