Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tudo na porta

Delivery de tudo: de brinquedos eróticos a produtos de papelaria

É enorme a variedade de produtos que cruzam a cidade. Mesmo os lojistas que nunca tinham feito entrega acabaram aderindo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2020 às 14:50

Publicado em 04 de Maio de 2020 às 14:50

Sabrina Vieira, que tem um armarinho, passou a adotar o delivery
Sabrina Vieira, que tem um armarinho, não fazia, mas acabou adotando o delivery em função da procura. "Todo mundo quer tecido e elástico pra fazer máscara" Crédito: Divulgação
O coronavírus tem mudado muitos hábitos, inclusive os de consumo. E com as portas de suas lojas fechadas, muitos comerciantes decidiram apostar na entrega de produtos no intuito de evitar que o prejuízo seja ainda maior. Se antes da pandemia o comum era ver  apenas o delivery de comida, agora a gama de produtos é enorme. E tem para todos os gostos, de papelaria a brinquedinhos de sex shop. 
Sabrina Vieira Pinto, da Criativa Papelaria e Armarinho, em Maria Ortiz, conta que teve que se adaptar ao momento. "Não fazíamos esse serviço de entrega. A ideia surgiu com o isolamento social e tem dado certo".  Cerca de 70% dos pedidos são feitos por mulheres que ligam a procura de tecidos, linhas, cartolinas e tintas.  "Com a gravidade da situação, estamos vendendo muito tecido e elástico para fazer máscaras de proteção", diz a comerciante.

Produtos de sex shop em alta

Natália Valadão: produtos de sex shop estão em alta
Natália Valadão: "A maioria, 60%, são mulheres que buscam vibradores e o famoso sugador de clitóris"  Crédito: Divulgação
A empresária  Natália Valadão, da Butique Bella Sex Shop, garante que a venda de produtos eróticos na Grande Vitória está aquecida. Ela conta que a entrega em casa sempre fez parte da rotina da empresa,  que existe há 7 anos, mas acrescenta que a procura por brinquedos eróticos aumentou com o confinamento. "Desde que o isolamento social foi implementado os pedidos cresceram 200%. Cerca de 60%  das compras são feitas por mulheres que compram vibradores, 'sugadores' de clitóris e lingeries", revela.
O sucesso da quarentena, segundo ela, é o brinquedinho chamado Satisfyer, um 'sugador' de clitóris que vem revolucionando o prazer feminino. O objeto  ganhou fama extra depois que a cantora Anitta apareceu em suas redes sociais mostrando o 'companheiro' de isolamento. "Ele faz sucesso porque promete orgasmo em até 1 minuto", entrega Natália. Já os homens têm encomendado produtos excitantes, calcinhas, sutiãs e vibradores pra casal. 

Pra entreter

Se é difícil manter as crianças entretidas em casa, a loja de brinquedos pode ajudar enviando algumas novidades. É o que tem apostado Victor Sarlo, da Toy Kids. "Logo após o fechamento do comércio percebemos uma demanda muito grande de pedidos via redes sociais. Com isso resolvemos de imediato implementar o delivery". Jogos, bonecas, quebra-cabeça estão entre os brinquedos mais procurados pelos pais. 
Camila Zanoni faz entrega de produtos para o cabelo
Camila Zanoni faz entrega de produtos para o cabelo. "Já na segunda semana da quarentena nossas clientes nos procuraram" Crédito: Divulgação
Já para quem não abre mão de manter a beleza em dia, a terapeuta capilar Camila Zanoni, tem feito entrega em casa de produtos para o cabelo. Entre os mais procurados estão o  xampu pra queda e de uso diário, tônico fortalecedor pra queda, máscaras, finalizadores e ampolas potencializadoras. "Na segunda semana de quarentena já tivemos uma procura, as clientes queriam fazer a manutenção do tratamento dos fios. Nesse momento percebi a demanda e optei por fazer a entrega. É um serviço novo". Ela conta que 99% de suas clientes optaram por continuar recebendo os produtos em casa e com segurança. 

Veja Também

Capixabas trocam receitas para aliviar isolamento durante a quarentena

'Quarenteners' criam novos hábitos em casa durante pandemia

"Aprendi a sorrir com o olhar": o relato de uma profissional na UTI de covid-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Salada com proteína: aprenda a preparar opção prática e nutritiva
Imagem de destaque
Capixaba viraliza ao mostrar jeito "diferente" para comer pitaya
Imagem de destaque
Infarto silencioso: entenda os riscos e veja como se proteger

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados