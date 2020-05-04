Delivery de tudo: de brinquedos eróticos a produtos de papelaria

Sabrina Vieira, que tem um armarinho, não fazia, mas acabou adotando o delivery em função da procura. "Todo mundo quer tecido e elástico pra fazer máscara" Crédito: Divulgação

O coronavírus tem mudado muitos hábitos, inclusive os de consumo. E com as portas de suas lojas fechadas, muitos comerciantes decidiram apostar na entrega de produtos no intuito de evitar que o prejuízo seja ainda maior. Se antes da pandemia o comum era ver apenas o delivery de comida, agora a gama de produtos é enorme. E tem para todos os gostos, de papelaria a brinquedinhos de sex shop.

Sabrina Vieira Pinto, da Criativa Papelaria e Armarinho, em Maria Ortiz, conta que teve que se adaptar ao momento. "Não fazíamos esse serviço de entrega. A ideia surgiu com o isolamento social e tem dado certo". Cerca de 70% dos pedidos são feitos por mulheres que ligam a procura de tecidos, linhas, cartolinas e tintas. "Com a gravidade da situação, estamos vendendo muito tecido e elástico para fazer máscaras de proteção", diz a comerciante.

Produtos de sex shop em alta

Natália Valadão: "A maioria, 60%, são mulheres que buscam vibradores e o famoso sugador de clitóris" Crédito: Divulgação

A empresária Natália Valadão, da Butique Bella Sex Shop, garante que a venda de produtos eróticos na Grande Vitória está aquecida. Ela conta que a entrega em casa sempre fez parte da rotina da empresa, que existe há 7 anos, mas acrescenta que a procura por brinquedos eróticos aumentou com o confinamento. "Desde que o isolamento social foi implementado os pedidos cresceram 200%. Cerca de 60% das compras são feitas por mulheres que compram vibradores, 'sugadores' de clitóris e lingeries", revela.

O sucesso da quarentena, segundo ela, é o brinquedinho chamado Satisfyer, um 'sugador' de clitóris que vem revolucionando o prazer feminino. O objeto ganhou fama extra depois que a cantora Anitta apareceu em suas redes sociais mostrando o 'companheiro' de isolamento. "Ele faz sucesso porque promete orgasmo em até 1 minuto", entrega Natália. Já os homens têm encomendado produtos excitantes, calcinhas, sutiãs e vibradores pra casal.

Pra entreter

Se é difícil manter as crianças entretidas em casa, a loja de brinquedos pode ajudar enviando algumas novidades. É o que tem apostado Victor Sarlo, da Toy Kids. "Logo após o fechamento do comércio percebemos uma demanda muito grande de pedidos via redes sociais. Com isso resolvemos de imediato implementar o delivery". Jogos, bonecas, quebra-cabeça estão entre os brinquedos mais procurados pelos pais.

Camila Zanoni faz entrega de produtos para o cabelo. "Já na segunda semana da quarentena nossas clientes nos procuraram" Crédito: Divulgação