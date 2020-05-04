Delivery de tudo: de brinquedos eróticos a produtos de papelaria

O coronavírus tem mudado muitos hábitos, inclusive os de consumo. E com as portas de suas lojas fechadas, muitos comerciantes decidiram apostar na entrega de produtos no intuito de evitar que o prejuízo seja ainda maior. Se antes da pandemia o comum era ver apenas o delivery de comida, agora a gama de produtos é enorme. E tem para todos os gostos, de papelaria a brinquedinhos de sex shop.
Sabrina Vieira Pinto, da Criativa Papelaria e Armarinho, em Maria Ortiz, conta que teve que se adaptar ao momento. "Não fazíamos esse serviço de entrega. A ideia surgiu com o isolamento social e tem dado certo". Cerca de 70% dos pedidos são feitos por mulheres que ligam a procura de tecidos, linhas, cartolinas e tintas. "Com a gravidade da situação, estamos vendendo muito tecido e elástico para fazer máscaras de proteção", diz a comerciante.
Produtos de sex shop em alta
A empresária Natália Valadão, da Butique Bella Sex Shop, garante que a venda de produtos eróticos na Grande Vitória está aquecida. Ela conta que a entrega em casa sempre fez parte da rotina da empresa, que existe há 7 anos, mas acrescenta que a procura por brinquedos eróticos aumentou com o confinamento. "Desde que o isolamento social foi implementado os pedidos cresceram 200%. Cerca de 60% das compras são feitas por mulheres que compram vibradores, 'sugadores' de clitóris e lingeries", revela.
O sucesso da quarentena, segundo ela, é o brinquedinho chamado Satisfyer, um 'sugador' de clitóris que vem revolucionando o prazer feminino. O objeto ganhou fama extra depois que a cantora Anitta apareceu em suas redes sociais mostrando o 'companheiro' de isolamento. "Ele faz sucesso porque promete orgasmo em até 1 minuto", entrega Natália. Já os homens têm encomendado produtos excitantes, calcinhas, sutiãs e vibradores pra casal.
Pra entreter
Se é difícil manter as crianças entretidas em casa, a loja de brinquedos pode ajudar enviando algumas novidades. É o que tem apostado Victor Sarlo, da Toy Kids. "Logo após o fechamento do comércio percebemos uma demanda muito grande de pedidos via redes sociais. Com isso resolvemos de imediato implementar o delivery". Jogos, bonecas, quebra-cabeça estão entre os brinquedos mais procurados pelos pais.
Já para quem não abre mão de manter a beleza em dia, a terapeuta capilar Camila Zanoni, tem feito entrega em casa de produtos para o cabelo. Entre os mais procurados estão o xampu pra queda e de uso diário, tônico fortalecedor pra queda, máscaras, finalizadores e ampolas potencializadoras. "Na segunda semana de quarentena já tivemos uma procura, as clientes queriam fazer a manutenção do tratamento dos fios. Nesse momento percebi a demanda e optei por fazer a entrega. É um serviço novo". Ela conta que 99% de suas clientes optaram por continuar recebendo os produtos em casa e com segurança.