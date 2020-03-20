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Coronavírus

Gigante da perfumaria nacional vai doar 1,7 tonelada de álcool gel

Ideia do Grupo Boticário é aumentar a oferta do produto, que será doado para o sistema de saúde pública de Curitiba, na proteção contra o coronavírus

Publicado em 20 de Março de 2020 às 14:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2020 às 14:09
O Álcool Gel possui concentração de 78% de álcool etílico Crédito: Divulgação
O Grupo Boticário - que detém as marcas O Boticário, Eudora, Quem Disse, Berenice? e The Beauty Box - anunciou que passará a fabricar álcool gel em sua fábrica para aumentar a oferta do produto,  que mantém eficaz proteção contra o coronavírus. 
A empresa vai doar 1,7 tonelada de álcool gel ao sistema de saúde pública de Curitiba, cidade onde está localizada a sede do Grupo. O produto doado será o de concentração 78% de álcool etílico, que elimina cerca de 99,9% das bactérias, e faz parte da linha de cosméticos Cuide-se Bem. O Boticário acredita que, quando cada um faz a sua parte, o todo fica cada vez mais forte, disse Aline Mori, diretora de marketing da marca. 

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No início da semana o grupo LVMH, que detêm marcas como Dior, Guerlain e Givenchy, também anunciou que já está fabricando álcool gel em suas fábricas de perfumes e cosméticos na França para aumentar a oferta do produto, atualmente escasso no país. A Companhia de Bebidas das Américas (Ambev) está produzindo álcool gel para hospitais públicos municipais para as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, onde há maior concentração de casos de novo coronavírus.

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