Gigante da perfumaria nacional vai doar 1,7 tonelada de álcool gel

O Álcool Gel possui concentração de 78% de álcool etílico Crédito: Divulgação

O Grupo Boticário - que detém as marcas O Boticário, Eudora, Quem Disse, Berenice? e The Beauty Box - anunciou que passará a fabricar álcool gel em sua fábrica para aumentar a oferta do produto, que mantém eficaz proteção contra o coronavírus.

A empresa vai doar 1,7 tonelada de álcool gel ao sistema de saúde pública de Curitiba, cidade onde está localizada a sede do Grupo. O produto doado será o de concentração 78% de álcool etílico, que elimina cerca de 99,9% das bactérias, e faz parte da linha de cosméticos Cuide-se Bem. O Boticário acredita que, quando cada um faz a sua parte, o todo fica cada vez mais forte, disse Aline Mori, diretora de marketing da marca.