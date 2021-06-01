Estudo aponta que temos até cinco amigos verdadeiros na vida

A representação de uma amizade verdadeira cabe na palma da mão. Segundo um estudo realizado na Universidade Oxford, os humanos têm a capacidade de manter uma média de cinco amizades íntimas durante a vida. A quantidade é muito menor, por exemplo, que o número de seguidores em uma rede social ou de convidados para uma festa de aniversário. O psicólogo Robin Dunbar, responsável pela análise, diz que a lista de cinco amizades pode incluir pessoas da família.