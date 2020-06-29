Escolas particulares contratam psicólogos para apoiar professores e famílias

Os pais Akel de Andrade e Ludmyla Araújo com o filho Akel. "Seguimos as orientações da psicóloga e o estudo remoto aqui está tendo efeitos positivos", diz o pai Crédito: Divulgação

suspensão das aulas presenciais por causa do coronavírus criou uma nova rotina de aprendizagem para os estudantes. E as novas formas de conduzir o processo educativo se tornaram um desafio para escolas e pais. E para cuidar da saúde mental de professores, pais e alunos - nesse período de isolamento social - algumas escolas particulares contam com psicólogos.

"É muito importante propiciar acolhimento às pessoas nos momentos de crise como este que estamos vivendo. O trabalho consisti em potencializar os professores e pais para enfrentar a situação desafiadora com mais recursos internos, protegendo a saúde mental deles, o que é fundamental para o desempenho profissional e pessoal", explica a Luciane Infantini, do Centro Educacional Leonardo da Vinci.

A profissional explicou para os pais que o ser humano gosta de certezas e de fazer planos a médio e longo prazo. Mas isso não era mais possível. "A gente sugeriu que eles vivessem o presente, pensando no que poderiam fazer para ter um isolamento de maior qualidade. Isso porque o externo não pode ser mudado, mas o interno pode", diz.

Ela também ressaltou que cuidar das próprias emoções é cuidar das emoções dos filhos. Por isso, a profissional deu algumas dicas para ajudar no acompanhamento dos filhos. "Se a criança estiver com sentimentos aflorados, é preciso escutá-la, deixe-a falar, às vezes ela só precisa desabafar; ou precisa de um carinho. Demonstre a aceitação, além de criar uma rotina".

Já o diretor pedagógico Mário Broetto explicou que a escola precisou trabalhar o estresse e a ansiedade da equipe da escola. "Foi fundamental esse trabalho para que todos estivessem preparados para atuar com os alunos. Vimos que era necessário um suporte para a saúde mental. Fizemos um trabalho coletivo e, em algumas situações, individualizado também".

Desafios

Akel de Andrade Lima, pai do Akel Filho, de 4 anos, conta que o estudo remoto tem surtido efeitos positivos. "A gente vem fazendo exatamente o que a psicóloga orientou. Na verdade, intuitivamente, a gente já seguia uma rotina, com horários e local certos para dormir, comer, trabalhar, estudar e brincar. Tínhamos um planejamento do dia e a disciplina de cumprir. Mas quando ouvimos a psicóloga, ficamos mais seguros de estar fazendo o correto por saber que ela é especializada na área de educação. E isso diminuiu a ansiedade de todos. Nada aqui é forçado, tudo é combinado, então não gera estresse na família", conta.

Fabrícia Gonçalves e as filhas Gabriela e Giovana. "Evito fazer cobranças excessivas em relação às atividades escolares e aos resultados", diza Crédito: Divulgação

Vencer o medo e a ansiedade em relação à covid-19 também tem sido desafio na Escola Monteiro. "Temos feito um trabalho regular que envolve pedagogos, psicopedagogo, assistente social e psicólogo. Estamos sempre disponíveis para situações que demandam tratamento individualizado, porque essa é nossa forma de ser e de conduzir, para qualquer membro da comunidade escolar", explica a diretora pedagógica Penha Tótola.

Ela explica que, no início, muitos alunos disseram estar se sentindo sobrecarregados, com muitas tarefas, num momento de tanta mudança. "Ao ouvir, vamos ponderando, nos adaptando e buscando o equilíbrio. Sabemos que a saúde emocional e o bem-estar de professores, pais e alunos são muito importantes". Também há reuniões exclusivas com presença de representantes da direção e da coordenação (pedagogo e psicopedagogo) com pais de cada uma das turmas da escola. O objetivo é manter os laços fortes. Preservar o vínculo com a escola é algo muito importante no processo educacional, que não deve se perder, explica.

A mãe das alunas Gabriela e Giovana, Fabricia Gonçalves, conta que evita fazer cobranças excessivas em relação às atividades escolares e aos resultados para manter o emocional das filhas equilibrado. Procuro passar uma certa leveza para as meninas, respeitando eventuais dificuldades que surgem.

Segundo ela, no início, o uso das plataformas virtuais para o ensino à distância exigiu um pouco mais da família: No início das atividades escolares on-line foi necessária uma adaptação quanto à utilização das ferramentas disponíveis, demandando mais a minha participação. Mas, agora, as crianças já dominaram os sistemas, demonstrando uma evolução no uso do computador.

Cuide das emoções dos filhos

Veja algumas dicas práticas para ajudar no acompanhamento dos filhos

- Se a criança estiver com sentimentos aflorados, escute-a, deixe-a falar, às vezes ela só precisa desabafar.

- Dê carinho e demonstre aceitação.

- Crie com ela uma rotina e deixe-a visível.

- Estimule a criança a desenvolver autonomia, mas com paciência, dando um passo de cada vez.

- Tenha um local adequado para estudo e separe os momentos de estudo e lazer.

- Se a criança tiver resistência com os estudos, insista para ela entender que não pode fazer somente o que gosta, mas também as obrigações.

- Brinquem juntos de jogos de memória, estratégia e raciocínio.

- Reforce os laços afetivos para que as crianças lembrem com carinho deste momento.

- Ressignifique o isolamento, olhando o lado positivo, o que está dando certo, o que está sendo bom.