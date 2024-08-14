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Aula inaugural

Em papo com residentes, produtora da Globo conta segredo para achar boas histórias

Pesquisadora do "Caldeirão com Mion", Tati Wuo relatou sua própria saga na busca por narrativas inspiradoras, em evento com os novos alunos do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta
Andréia Pegoretti

Andréia Pegoretti

Publicado em 

14 ago 2024 às 19:17

Publicado em 14 de Agosto de 2024 às 19:17

Tati Wuo fala com a plateia
Tati Wuo compartilhou suas vivências com a nova turma do Residência da Gazeta Crédito: Ricardo Medeiros/Rede Gazeta
Observar, escutar, pesquisar, investigar. Aliadas à intuição, as técnicas usadas no jornalismo também são adotadas pelas equipes dos programas de entrenenimento que você vê por aí. Caçadora de boas histórias, a jornalista Tati Wuo, que trabalha com "Caldeirão com Mion", conhece bem esse caminho e contou sobre sua própria saga como pesquisadora e produtora de conteúdo. Ela enfatiza: esse percurso começa muito antes – até anos antes – de a atração ir ao ar.
Os segredos da profissional para garimpar esses tesouros em forma de narrativas foram detalhados num bate-papo entre ela e os alunos do 27º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, na aula inaugural do programa de imersão, ocorrida na manhã desta quarta-feira (14). A mediação ficou a cargo da editora de Entretenimento da TV Gazeta, Elis Carvalho.
Tati Wuo e Elis Carvalho
Tati Wuo e Elis Carvalho no encontro que marcou a aula inaugural do Curso de Residência Crédito: Ricardo Medeiros/Rede Gazeta
“Tudo é inspiração. Se o seu olhar já estiver voltado para isso, você vai ver que o mundo é inspirador para a gente pensar em histórias boas pra contar. Às vezes, você pega o mesmo ônibus todos os dias e o motorista tem uma p* história que você nem sabe, porque não teve a curiosidade de perguntar. Tenho essa visão de que o mundo tem mais coisas boas do que ruins. As ruins, eu deixo para o jornalismo factual (risos)”, disse Tati, que também é ex-residente (da turma de 2001) e ex-apresentadora do programa "Em Movimento", da TV Gazeta.
Uma das dicas dadas pela jornalista ao longo da conversa foi sobre a “investigação” pelas redes sociais. Em tempos de hiperconexão, esse é um recurso potente, atesta. Foi assim que ela, por exemplo, chegou a uma superfã de Demi Lovato, cantora norte-americana que estaria no Brasil para participar da edição 2023 do festival de música The Town.
Na passagem pelo país, Demi agendou uma rápida participação no “Caldeirão com Mion”, e toda a equipe do programa foi desafiada: como sair do "mais do mesmo" na interação com a diva pop?
A solução do time foi promover um encontro com a cantora e seus jovens admiradores, um segredo que seria só relevado a eles  na entrada no palco do Caldeirão e desvendarem os olhos.
Começou então a saga para selecionar os "lovactics" que teriam esse privilégio. Não, não poderia ser um fã "meia-boca". O ponto de partida adotado por Tati para achar "a história" foram as redes sociais.
“Vi uma postagem no Instagram do The Town sobre a Demi. Tinha milhões e milhões de comentários. Fui lendo um a um e cheguei ao de uma fã que me chamou atenção. Ela falava que nunca tinha conseguido encontrar a Demi. Cliquei no perfil dela e fui stalkear, fazer aquele trabalho de detetive investigativo, sabe?”, ressaltou Tati.
Foi aí que veio a surpresa que credenciou a jovem a ser um case de alto match com a pauta. “Vi na rede social que ela tinha participado de um videoclipe da Demi Lovato, só com os fãs que estavam na grade de um show. Mas ela não tinha encontrada a Demi. Não era só uma história. Ela tinha uma história que poderia contar na TV: 'Eu participei do clipe da Demi Lovato'”, disse Tati, que em seu currículo também tem passagens como pesquisadora do Fantástico e do Encontro com Fátima Bernardes, da TV Globo, e como integrante da equipe de Xuxa, na Record.
Na conversa na Rede Gazeta, Tati deu outros exemplos de trabalhos que a marcaram como pesquisadora e produtora, como a jornada para encontrar crianças superdotadas que participaram do “Pequenos Gênios”, quadro do “Caldeirão” que foi ao ar ainda sob o comando de Luciano Huck. A convidada especial da aula inaugural também mostrou algumas imagens e reportagens da época em que foi apresentadora do “Em Movimento”.

Entretenimento com focas

Para o coordenador do curso de Residência e gerente de Relações Institucionais da Rede Gazeta, Eduardo Fachetti, a mensagem deixada pela veterana pode e deve inspirar novos jornalistas nesta imersão. Afinal, a turma vai produzir um programa de entretenimento que vai ao ar pela TV Gazeta, tendo por foco a geração Z.
“O conteúdo apresentado por Tati foi ótimo e vai ao encontro do que os residentes encontrarão pela frente. Queremos boas histórias e bom percurso narrativo. Entretenenimento também é jornalismo, é informação. Queremos cumprir os próximos três meses aliando a leveza e a profundidade que o dia a dia da produção jornalística pode oferecer”, afirmou Fachetti.
Abdo Chequer (ao centro), com Bruno Dalvi e Geraldo Nascimento, ao lado
Abdo Chequer (ao centro) fala com os residentes sobre a importância do bom jornalismo. Crédito: Ricardo Medeiros
A aula inaugural desta quarta-feira foi aberta pelo diretor de Jornalismo da Rede Gazeta, Abdo Chequer, que reforçou a importância boa apuração para fazer entregas relevantes ao público, e não o mediano e medíocre. Disso, o mercado está cheio, observa. "Jornalismo é igual a tocar violão: violão é muito fácil de ser mal tocado. Qualquer boteco pode ter alguém ‘arranhando’. Mas a perfeição tem que ser construída, tem que ter dedicação.”
Turma 2024 do curso de residênica
Turma 2024 da Residência em uma das suas primeiras fotos oficiais Crédito: Ricardo Medeiros/Rede Gazeta

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