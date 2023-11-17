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Desbravando a natureza

Parque de Itaúnas vai integrar rede brasileira de trilhas

O parque, que fica em Conceição da Barra, tem pelo menos seis trilhas usadas por quem gosta de andar de bicicleta e apreciar as belezas naturais da região
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

17 nov 2023 às 16:37

Publicado em 17 de Novembro de 2023 às 16:37

Conhecida pelas dunas e pelo tradicional "forró pé-de-serra", a vila de Itaúnas, localizada na cidade de Conceição da Barra, no Norte do Estado, tem atraído cada vez mais ciclistas. O parque estadual tem pelo menos seis trilhas usadas por quem gosta de andar de bicicleta e apreciar as belezas naturais da região.
A novidade é que uma delas vai passar a integrar a Rede Brasileira de Trilhas. É o que afirmou a gestora do Parque Estadual de Itaúnas, Juliana Coura, à reportagem da TV Gazeta. Segundo ela, a trilha contemplada será a que compreende o trecho da foz do Rio Itaúnas até o Riacho Doce.
"A gente acabou de voltar do congresso de trilhas e com bastante gás para finalizar esse projeto. A trilha cujo trecho compreende a foz do Rio Itaúnas até Riacho Doce deve integrar a rede de trilhas que deve conectar todo o Brasil", comentou. 

Passeios em meio à natureza

A vila tem sido tão procurado pelos ciclistas, que já existem pousadas locais que incluem o passeio de bike no pacote da hospedagem. Algumas oferecem até mesmo a bicicleta para quem não levou a sua ou não tem o equipamento. 
Parque de Itaúnas vai integrar rede brasileira de trilhas
Parque de Itaúnas vai integrar rede brasileira de trilhas Crédito: Raphael Verly
A pousada do empreendedor Murilo Portugal é uma das que proporcionam esse tipo de opção. "Nós recebemos e montamos o pacote conforme o perfil de cada cliente", explicou.
Além de todo o contato com a natureza, a maioria das trilhas leva a pontos também muito explorados pelos turistas e bem tradicionais na região, como as praias e as dunas.
Com informações da repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta

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