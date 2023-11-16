'Sudeste não é só MG, RJ e SP': influenciador faz tatuagem para mostrar onde fica o ES

Renan Mendes, de 27 anos, decidiu usar o próprio corpo para promover o estado capixaba Crédito: Reprodução/Redes Sociais

"O Sudeste não é só MG, RJ e SP. 'Nóis' também tamo aqui". Esta é a frase que faz parte da tatuagem na costela do influenciador Renan Mendes, de 27 anos, feita na última terça-feira (14). A foto da tattoo (veja acima) viralizou nas redes sociais e tem o objetivo de valorizar a cultura capixaba, além de mostrar que o Espírito Santo também faz parte da Região Sudeste.

"Tenho colocado todos meus esforços para divulgar o Estado", disse o influencer, rebatendo a fama que o ES possui de ser o "patinho feio" da região Sudeste do Brasil.

De acordo com Renan, em uma viagem que ele fez para São Paulo, as pessoas não conheciam o Espírito Santo. "Não sabiam que aqui tinha praia, não sabiam onde ficava. Achava que Guarapari era perto de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro", relatou em um vídeo nas redes sociais.

Após a decisão de fazer a tatuagem e usar o próprio corpo para promover o Estado capixaba, ele procurou um estúdio de tatuagem localizado na Serra. Segundo Renan, a tatuagem foi rápida, mas doeu bastante. "Em menos de 1 hora já tava pronta. Doeu porque a costela é um lugar bem sensível, mas foi rápido para compensar", comentou.

Renan já faz conteúdos nas próprias redes sociais mostrando um pouco das belezas do Espírito Santo. No dia 23 agosto deste ano, o influencer colocou imagens de pontos turísticos do Estado na badalada avenida Times Square, em Nova York. Para realizar a tatuagem, o influenciador contou com o trabalho de Kristu Tattoo, de 50 anos, que está no mercado há cinco anos.

"A ideia de tatuar o Sudeste foi do Renan. Isso porque tem a discussão de que o pessoal lembra de São Paulo, do Rio de Janeiro, mas esquece do Espírito Santo. Ele é muito invocado com isso aí", disse o tatuador. O profissional contou que faz desenhos parecidos, como mapas, mas nunca com a ideia de lembrar a importância de um Estado especificamente.

"Eu achei muito bacana a ideia dele. A uma tatuagem rápido, que não durou mais de 20 minutos, mas, com certeza, foi marcante", comentou.