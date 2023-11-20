Alunos assumem podcast e entrevistam funcionários do cotidiano de creche no ES

Uma rádio que toca músicas nas entradas e saídas dos alunos e passa recados para a molecada da creche Álvaro Fernandes Lima, localizada no bairro Bela Vista, em Vitória. Estamos falando da "Rádio Massinha", no ar desde 2022. No início deste ano, uma novidade entrou na programação. É o podcast “Vem descobrir com a gente”, comandado pelos próprios alunos.
Um dos episódios para lá de especial foi realizado com direito a figurino. Os alunos entrevistaram um dos coletores responsável pela coleta do lixo da unidade de ensino, Cleiton Correa. “As crianças recebem a gente muito bem. Me sinto acolhido. Sempre que viemos buscar o lixo, elas dão tchau e distribuem belos sorrisos”.
Para a diretora da creche, Rislany Rosa, o projeto trabalha a autonomia e a curiosidade dos pequenos. “Nós trabalhamos respeitando todos os direitos das crianças, pois todas elas têm o direito de aprender e de serem protagonistas do próprio desenvolvimento”, explicou a diretora em entrevista ao repórter Elton Ribeiro, da TV Gazeta.
Cleiton trabalha como coletor há 1 ano e 6 meses e afirma que ações como essa são importantes para valorizar a profissão e os profissionais. “Me sinto muito valorizado pelas crianças. Algumas pessoas, quando a gente passa, cumprimentam a gente, dão um bom dia. É algo que nos deixa muito felizes”, finalizou.
Com informações do repórter Elton Ribeiro, da TV Gazeta