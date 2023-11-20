Alunos assumem podcast e entrevistam funcionários do cotidiano de creche no ES

Uma rádio que toca músicas nas entradas e saídas dos alunos e passa recados para a molecada da creche Álvaro Fernandes Lima, localizada no bairro Bela Vista, em Vitória . Estamos falando da "Rádio Massinha", no ar desde 2022. No início deste ano, uma novidade entrou na programação. É o podcast “Vem descobrir com a gente”, comandado pelos próprios alunos.

Um dos episódios para lá de especial foi realizado com direito a figurino. Os alunos entrevistaram um dos coletores responsável pela coleta do lixo da unidade de ensino, Cleiton Correa. “As crianças recebem a gente muito bem. Me sinto acolhido. Sempre que viemos buscar o lixo, elas dão tchau e distribuem belos sorrisos”.

Para a diretora da creche, Rislany Rosa, o projeto trabalha a autonomia e a curiosidade dos pequenos. “Nós trabalhamos respeitando todos os direitos das crianças, pois todas elas têm o direito de aprender e de serem protagonistas do próprio desenvolvimento”, explicou a diretora em entrevista ao repórter Elton Ribeiro, da TV Gazeta.

Alunos da creche Álvaro Fernandes Lima, localizada no bairro Bela Vista, em Vitória, entrevistam gari durante podcast Crédito: Ari Melo

Cleiton trabalha como coletor há 1 ano e 6 meses e afirma que ações como essa são importantes para valorizar a profissão e os profissionais. “Me sinto muito valorizado pelas crianças. Algumas pessoas, quando a gente passa, cumprimentam a gente, dão um bom dia. É algo que nos deixa muito felizes”, finalizou.