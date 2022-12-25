Menina faz 3 anos, pede bolo de caminhão de lixo e ganha parabéns de coletores no ES

A pequena Helena escolheu um tema para seu aniversário de 3 anos que foge do padrão de outras meninas da sua idade. Apaixonada por caminhão de lixo e amiga dos coletores, ela pediu à mãe que o bolo tivesse como tema o "caminhão de lixo da Helena". Vestida de princesa Branca de Neve, a menina comemorou seu aniversário na última sexta-feira (23), em Itanguá, Cariacica, e ganhou um parabéns dos profissionais que tanto admira.

A paixão por caminhão de lixo e a amizade pelos profissionais vieram por influência do avô, falecido há quase um ano. De acordo com a mãe dela, Doracy Barcelos Rodrigues, o avô sempre teve o hábito de organizar o que ia descartar e tinha afeição pelos coletores.

“Antes mesmo de a Helena nascer, ele sempre teve esse cuidado com o lixo. Deixava tudo arrumadinho, organizado. Tinha dia que ele dava refrigerante e água para os coletores. Acabou que ela começou a gostar também. O caminhão passa, Helena vai correndo”, contou a mãe.

Foi então que, com o parabéns chegando, a menina pediu à mãe um bolo de caminhão de lixo e, como gostava também de princesa, que se vestisse de Branca de Neve.

Menina completa 3 anos e ganha parabéns de coletores em Cariacica

“Pensei: por que não juntar os dois? Aí fizemos essa junção, o bolo de caminhão de lixo da Helena e o vestido da Branca de Neve. Chamar os coletores foi uma ideia de uma vizinha. Como ela gosta muito deles, seria bem legal eles estarem aqui. Eles apareceram e foi uma surpresa para ela”, relatou Doracy.