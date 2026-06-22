Revista Recall A Gazeta 2026 revela as estratégias das marcas inesquecíveis

Se a sua marca desaparecesse hoje, o consumidor realmente sentiria falta dela? Essa pergunta reflete a nova realidade de um mercado em transformação, em que a enxurrada de anúncios perdeu espaço para a busca por conexão real. Para se tornar memorável, não basta mais apenas ser visto pelos olhos do público: é preciso ser sentido pelo coração humano e, simultaneamente, ser tecnicamente interpretado e priorizado pelos algoritmos e as inteligências artificiais.





Este é um dos assuntos tratados na Revista do Recall de Marcas 2026. A publicação traz reportagens especiais com análises de especialistas do mercado, entrevistas com profissionais de marketing, de publicidade e lideranças das empresas vencedoras, para revelar as estratégias das empresas que estão no topo da memória dos capixabas. Além disso, traz a cobertura completa da festa de premiação que teve como tema "A Noite do Inesquecível", realizada no último dia 10/06, no Cerimonial Le Buffet, em Vitória