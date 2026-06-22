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Revista Recall A Gazeta 2026 revela as estratégias das marcas inesquecíveis

Publicação nas versões impressa e digital traz cobertura da festa de premiação e as iniciativas que levam as marcas a conquistar a mente e o coração dos capixabas

Publicado em 22 de Junho de 2026 às 19:01

Publicado em 

22 jun 2026 às 19:01
Revista Recall de Marcas 2026 traz análises do mercado sobre estratégias das empresas vencedoras
Revista Recall de Marcas 2026 traz análises do mercado sobre estratégias das empresas vencedoras Estúdio Gazeta

Se a sua marca desaparecesse hoje, o consumidor realmente sentiria falta dela? Essa pergunta reflete a nova realidade de um mercado em transformação, em que a enxurrada de anúncios perdeu espaço para a busca por conexão real. Para se tornar memorável, não basta mais apenas ser visto pelos olhos do público: é preciso ser sentido pelo coração humano e, simultaneamente, ser tecnicamente interpretado e priorizado pelos algoritmos e as inteligências artificiais.


Este é um dos assuntos tratados na Revista do Recall de Marcas 2026. A publicação traz reportagens especiais com análises de especialistas do mercado, entrevistas com profissionais de marketing, de publicidade e lideranças das empresas vencedoras, para revelar as estratégias das empresas que estão no topo da memória dos capixabas. Além disso, traz a cobertura completa da festa de premiação que teve como tema "A Noite do Inesquecível", realizada no último dia 10/06, no Cerimonial Le Buffet, em Vitória


Disponível nas versões impressa e digital, em PDF, a revista produzida pelo Estúdio Gazeta pode ser acessada gratuitamente abaixo.

 Acesse abaixo a versão digital:

Revista Recall de Marcas A Gazeta 2026

O NOVO CÓDIGO PARA UM LEGADO INESQUECÍVEL
Na era da economia da atenção, marcas revelam estratégias para serem lembradas e recomendadas pelo público.

Tamanho do arquivo: 15MB
CLIQUE AQUI PARA BAIXAR

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