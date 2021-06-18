Recall de Marcas 2021: veja vencedoras no segmento "loja de material de construção"

3º lugar - D&D

A história da Bremenkamp começou em 1987, no município de Cariacica. Hoje, com loja também na Serra, oferece uma enorme variedade de soluções em produtos da base até o acabamento da obra.

A Dalla Bernardina é uma empresa familiar, originária de Colatina, na região Noroeste do Estado. Com uma grande variedade de produtos, a marca possui diferentes departamentos como Lar e Lazer com itens de cozinha, utilidades domésticas, objetos de decoração, além das seções de revestimentos e iluminação.

A Rede Construbom nasceu em Vitória (ES) e está se expandindo para todo o Espírito Santo. Atualmente, possui 50 lojas associadas, com um mix completo de produtos de materiais para construção. A marca tem como objetivo oferecer preços competitivos e justos para o consumidor capixaba.

A Rede Constrular surgiu da união de lojistas do mesmo segmento para negociar produtos em grupo e, assim, garantir com os fornecedores melhores preços aos clientes. Atualmente, são mais de 20 lojas em todo o Espírito Santo.