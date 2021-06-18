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Recall de Marcas 2021: veja vencedoras no segmento "loja de material de construção"

Realizado pela Futura Inteligência, levantamento revela as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 

18 jun 2021 às 00:43

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 00:43

Consumidores apontam as lojas de material de construção mais lembradas
Consumidores apontam as lojas de material de construção mais lembradas Crédito: Pixabay
Com a pandemia, muitas famílias tiveram de passar mais tempo em casa, o que acabou despertando a necessidade de mais conforto e qualidade de vida no lar. Com isso, aumentou a procura por pequenas reformas e a venda de materiais de construção disparou. Garantir variedade de produtos com os melhores preços é fundamental para as empresas que atuam no setor. Sem esquecer, é claro, de acompanhar as tendências do mercado, em relação a materiais, cores e texturas.
Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2021:

3º lugar - D&D

 A história da Bremenkamp começou em 1987, no município de Cariacica. Hoje, com loja também na Serra, oferece uma enorme variedade de soluções em produtos da base até o acabamento da obra. 
 A Dalla Bernardina é uma empresa familiar, originária de Colatina, na região Noroeste do Estado. Com uma grande variedade de produtos, a marca possui diferentes departamentos como Lar e Lazer com itens de cozinha, utilidades domésticas, objetos de decoração, além das seções de revestimentos e iluminação. 
A Rede Construbom nasceu em Vitória (ES) e está se expandindo para todo o Espírito Santo. Atualmente, possui 50 lojas associadas, com um mix completo de produtos de materiais para construção. A marca tem como objetivo oferecer preços competitivos e justos para o consumidor capixaba. 
A Rede Constrular surgiu da união de lojistas do mesmo segmento para negociar produtos em grupo e, assim, garantir com os fornecedores melhores preços aos clientes. Atualmente, são mais de 20 lojas em todo o Espírito Santo. 
A marca D&D pertencia ao grupo capixaba Dadalto. Mesmo fora do mercado, ainda está presente na memória dos capixabas.

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