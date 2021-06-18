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Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "supermercado"

Realizado pela Futura Inteligência, levantamento revela as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 

18 jun 2021 às 01:20

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 01:20

Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2021 está o de supermercado.
Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2021 está o de supermercado. Crédito: Freepik
Estabelecimentos que reúnem mix de produtos de alimentação, higiene e limpeza, os supermercados, no Espírito Santo, têm criado espaços cada vez mais modernos e funcionais, oferecendo serviços complementares
Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2021:

2º lugar - Carone

O Perim atua no ramo de supermercados há cerca de quatro décadas. A primeira unidade foi inaugurada em 1982, em Cachoeiro de Itapemirim, na Região Sul do Espírito Santo.
O Grupo Carone nasceu em 1950, sob a chancela do imigrante libanês Nagib Resk Carone. A história do grupo começou com um armarinho, na cidade de Alfredo Chaves e, depois, com um atacado em Cachoeiro de Itapemirim. Em 1970, foi inaugurada uma loja de varejo no centro de Vila Velha e, a partir desse lançamento, a rede se consolidou e expandiu. Hoje, são 10 filiais, todas na Grande Vitória.

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