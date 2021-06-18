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Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "sal"

Futura Inteligência revelou as marcas mais lembradas pelo consumidor capixaba no segmento

Publicado em 

18 jun 2021 às 01:18

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 01:18

Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2021 está o de sal.
Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2021 está o de sal. Crédito: Yeko Photo Studio
O sal é um tempero que não pode faltar na cozinha. Ele faz a diferença na preparação de qualquer prato, dos mais sofisticados aos mais simples.
Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2021:

2º lugar - Cisne

Em 1949, instalou-se nas Salinas de Cabo Frio, no litoral do Rio de Janeiro, a Refinaria Nacional de Sal S.A. Com o objetivo de produzir sal refinado a partir da salmoura proveniente das Salinas Ponta do Costa, a empresa adquiriu equipamentos e, em 1951, iniciou-se a produção do sal Cisne.

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