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Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "plano odontológico"

Realizado pela Futura Inteligência, levantamento revela as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 01:16

Publicado em 

18 jun 2021 às 01:16
Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2021 está o de plano odontológico.
Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2021 está o de plano odontológico. Crédito: Freepik
Os planos odontológicos surgiram como uma alternativa para facilitar a realização de consultas e tratamentos, com modalidade de pagamento diluída ao longo do ano em mensalidades.
Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2021:

1º lugar - Sorridents

A Samp Assistência Médica foi fundada em 1986, em São Paulo. A empresa começou a atuar no Espírito Santo em 1991 e, logo nos dois primeiros anos, conquistou 14 mil clientes.
A Sorridents pertence ao Grupo Salus Participações e é considerada uma das mais conceituadas redes de clínicas odontológicas do mundo. Fundada em 1995, a Sorridents nasceu com o objetivo de possibilitar a todos o direito fundamental de sorrir.

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