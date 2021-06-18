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Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "padaria"

Realizado pela Futura Inteligência, levantamento revela as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 

18 jun 2021 às 01:13

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 01:13

Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2021 está o de padaria.
A young woman takes from the counter in the supermarket fresh bread . Health food. Healthy food, organic products. Crédito: Freepik
Padaria já deixou há muito tempo de ser apenas sinônimo de pão fresquinho. Hoje, ocupa um espaço muito maior no dia a dia dos capixabas, com uma diversificada oferta de produtos.
Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2021:

3º lugar - Futura

A Padaria Monte Líbano faz parte do cotidiano dos capixabas há mais de 55 anos. A tradição familiar e a qualidade dos produtos fabricados pelo estabelecimento são suas principais marcas.
Localizada em Cariacica, a padaria Futura é uma das mais lembradas pelos capixabas. Tem uma variedade de produtos entre pães, bolos, doces e tortas.

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