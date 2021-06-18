Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "motel"

Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2021 está o de motel.

Um espaço reservado para momentos íntimos faz toda a diferença nas relações. Nada como ter uma suíte confortável e climatizada para dar uma apimentada em um encontro. Pensando em proporcionar experiências marcantes, motéis do Espírito Santo oferecem variadas opções para os capixabas.