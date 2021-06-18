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Ranking das campeãs

Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "motel"

Realizado pela Futura Inteligência, levantamento revela as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 01:10

Publicado em 

18 jun 2021 às 01:10
Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2021 está o de motel.
Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2021 está o de motel. Crédito: Pixabay
Um espaço reservado para momentos íntimos faz toda a diferença nas relações. Nada como ter uma suíte confortável e climatizada para dar uma apimentada em um encontro. Pensando em proporcionar experiências marcantes, motéis do Espírito Santo oferecem variadas opções para os capixabas.
Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2021:

3º lugar - Tipiti

Localizado na Serra, o Status Motel possui uma diversidade de suítes, com diferentes preços. Entre os diferenciais estão piscina natural, banheira de hidromassagem, sauna, cine-privé e teto solar.
O Motel Kiss possui ambiente sofisticado e climatizado, com o objetivo de proporcionar bem-estar e conforto nos momentos mais íntimos, com total segurança, requinte e privacidade. Fica localizado em Cariacica.
Localizado em Vila Velha, o Motel Tipiti possui suítes diferentes, sendo que entre as opções há aquelas que são duplex com piscina, hidromassagem e decoração temática.

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