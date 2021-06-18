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Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "loja de móveis planejados"

Realizado pela Futura Inteligência, levantamento revela as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 

18 jun 2021 às 01:03

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 01:03

Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2021 está o de lojas de móveis planejados.
Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2021 está o de lojas de móveis planejados. Crédito: Pixabay
Para ambientes compactos ou grandes espaços, os móveis planejados cabem exatamente no tamanho do projeto do cliente. Com essa proposta, as lojas do ramo estão ganhando cada vez mais espaço no mercado.
Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2021:

2º lugar - Móveis Conquista

A Danúbio faz parte da vida dos capixabas desde a década de 1970. A ideia dos irmãos Miguel e Valentim Bassini ganhou forma em um galpão na cidade de Castelo. A empresa se tornou referência em móveis e estofados e, atualmente, conta com oito unidades distribuídas no Espírito Santo.
A Móveis Rimo começou suas atividades em 1989, no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O parque fabril é composto por máquinas alemãs e italianas de última geração, que garantem qualidade, modernidade e tecnologia nas produções. Por ano, são fabricados mais de 300 mil produtos.
A Móveis Conquista sempre utilizou madeira de procedência correta há mais de 30 anos, desde que começou sua atividade no Estado. Sua produção de móveis foi iniciada utilizando-se a madeira Macanaíba, passando pelo Mogno, a Peroba e posteriormente o Marfim – esta sendo a última madeira nativa utilizada. Desde o ano de 2003, a madeira utilizada na fabricação dos produtos é totalmente reflorestada, como o Lyptus e o Pinus.

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