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Ranking das campeãs

Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "loja de calçados"

Realizado pela Futura Inteligência, levantamento revela as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 

18 jun 2021 às 00:36

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 00:36

Lojas de calçados mais lembradas pelos consumidores estão no Recall 2021
Lojas de calçados mais lembradas pelos consumidores estão no Recall 2021 Crédito: Pixabay
Para acompanhar o ritmo das atividades diárias das pessoas, o calçado precisa ser confortável e resistente, além de combinar com seu estilo. E, para fazer a melhor escolha do produto que vai levá-lo de um lugar a outro, é importante ter uma loja de referência.
Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2021:

3º lugar - Los Neto

A Elmo hoje possui 32 lojas distribuídas no Espírito Santo e em Minas Gerais, tendo o centro de distribuição e a matriz localizados em Belo Horizonte (MG). O objetivo da empresa é continuar crescendo com a mesma solidez que até hoje o Grupo Elmo detém. 
A Los Neto iniciou suas atividades há 25 anos, no município de Cariacica, em uma pequena loja de cerca de 45 metros quadrados. Pouco a pouco, o fundador da marca, Francisco Neto, expandiu a empresa que, atualmente, tem unidades em diversos municípios do Espírito Santo.

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