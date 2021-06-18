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Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "linguiça e embutidos"

Realizado pela Futura Inteligência, estudo aponta as marcas mais lembradas pelo consumidor no segmento de "linguiça e embutidos"

Publicado em 

18 jun 2021 às 00:26

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 00:26

Embutidos são produtos que fazem parte do dia a dia das famílias
Embutidos são produtos que fazem parte do dia a dia das famílias Crédito: Pixabay
Linguiça, mortadela e outros embutidos são produtos que estão constantemente presentes na alimentação das famílias.
Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja os vencedores do segmento no Recall de Marcas 2021:

3º lugar - Perdigão

A empresa teve início no ano de 1944 e, de lá para cá, superou os 150 mil pontos de venda no Brasil, oferecendo mais de 300 categorias de produtos. A empresa apresenta-se como a primeira a fazer congelados que facilitam a vida das pessoas. O portfólio contempla diferentes partes do frango. Há embalagens em que a ave já vem cortada, temperada e na medida certa para o preparo. 
A empresa surgiu no ano de 1934, quando descendentes de duas famílias de imigrantes italianos abrem um pequeno negócio que, ao longo dos anos, passou a ser um dos maiores complexos agroindustriais do mundo. De lá para cá, a linha de produtos tornou-se parte da tradição das famílias brasileiras.

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