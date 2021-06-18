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Ranking das campeãs

Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "indústria de vidro"

Realizado pela Futura Inteligência, levantamento revela as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 00:17

Publicado em 

18 jun 2021 às 00:17
Indústria do vidro é uma dos segmentos avaliados no Recall de Marcas Rede Gazeta
Indústria do vidro é um dos segmentos avaliados no Recall de Marcas Rede Gazeta Crédito: Pixabay
As empresas que atuam no ramo de vidro são fabricantes do material que pode ter usos diversificados nas residências, nos comércios e nas indústrias. Cada tipo de vidro tem uma determinada finalidade e é preciso tomar cuidados específicos tanto na aplicação, quanto na manutenção.
Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja os vencedores do segmento no Recall de Marcas 2021:

2º lugar - Autoglass

 Especializada no setor automotivo de forma ampla, a empresa busca as melhores soluções para os clientes. Comercializam para-brisas, vidros vigias, vidros laterais, película de controle solar, película de segurança, palhetas, faróis, lanternas, lâmpadas, retrovisores, para-choques, entre outros produtos. No Brasil, a Autoglass conta com mais de 70 lojas próprias e pelo menos 900 credenciados.

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