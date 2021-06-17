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Recall de Marcas 2021

Qualidade blindada com zelo, compromisso e trabalho

Com 37 anos de história, Viminas é referência na produção de vidros e se renova com ampliação de portfólio dos produtos

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 01:14

Publicado em 

17 jun 2021 às 01:14
Viminas
A Viminas comercializa vários tipos de vidros planos que atendem a demandas diversas Crédito: Viminas/Divulgação
Já tradicional na vida dos capixabas, a Viminas é uma das mais reconhecidas marcas do Espírito Santo. E, no ano de 2021, confirmou essa preferência perante o público ao conquistar o primeiro lugar no Recall de Marcas Rede Gazeta, na categoria “Indústria de Vidro”.
Com quase quatro décadas, a Viminas já está estabelecida como uma das grandes do seu segmento no Estado. E isso, segundo a empresa, com muito trabalho e qualidade no produto oferecido.
“São 37 anos de história, pautados pelo compromisso com os consumidores. Isso se traduz em investimentos constantes em tecnologia, em processos e em equipe, para garantir a qualidade dos nossos produtos e do nosso atendimento. A nossa dedicação e o nosso esforço, ao longo da trajetória da Viminas, geram reconhecimento e fazem a empresa ser lembrada como sinônimo de conforto, segurança, qualidade e credibilidade”, destacou o diretor-presidente da indústria, Rafael Ribeiro.
Mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia, a empresa procurou expandir a linha de produtos. O resultado apareceu e se desenha promissor para o período de recuperação da economia.
Viminas - diretor-presidente da indústria, Rafael Ribeiro
Rafael Ribeiro destaca a ampliação do atendimento da empresa a novos setores Crédito: Viminas/Divulgação
“Seguimos ampliando o atendimento da empresa a novos setores, estudando possibilidades e dando andamento ao que foi possível. Um resultado disso foi a conquista de duas certificações internacionais, mesmo em meio à pandemia”, disse Rafael.

O NEGÓCIO

A Viminas comercializa vários tipos de vidros planos que atendem a demandas diversas da construção civil e, recentemente, em 2019, passou a fornecer o produto para as indústrias moveleira e automotiva da linha ônibus.
Para a construção civil, fornece vidros que proporcionam benefícios como conforto térmico, isolamento acústico, economia de energia e segurança, e levam praticidade e comodidade às casas de milhares de consumidores, que têm a marca como referência. São vidros temperados, laminados, esmaltados, de controle solar, entre outros.
A matriz e o parque industrial estão localizados no Civit II, na Serra. A empresa também possui unidades em Vila Velha (ES), Eunápolis (BA), Campos dos Goytacazes (RJ) e Belo Horizonte (MG). 

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