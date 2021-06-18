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Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "imobiliária"

Realizado pela Futura Inteligência, levantamento revela as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 

18 jun 2021 às 00:16

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 00:16

Imobiliárias mais lembradas estão no Recall de Marcas
Consumidores apontaram qual a imobiliária mais lembrada na Grande Vitória Crédito: Pixabay
Comprar um imóvel é um sonho que exige muito planejamento e pesquisa. Além disso, para garantir que ele saia do papel sem dor de cabeça, é preciso escolher com cuidado a imobiliária que vai realizar os serviços de intermediação do negócio.
Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2021:

2º lugar - Canal

 Desde 1979 no mercado imobiliário, a MRV Engenharia oferece casas e apartamentos em mais de 160 cidades do Brasil. A construtora está sediada na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, mas é muito presente no mercado capixaba. A empresa também constrói imóveis pelo programa Casa Verde e Amarela. 
A Construtora Canal iniciou suas atividades na construção civil no final da década de 1970. O seu foco é o desenvolvimento do município de Vila Velha. Hoje a Construtora Canal é destaque em seus empreendimentos e concretiza sonhos de inúmeras famílias.

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