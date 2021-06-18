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Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "hospital"

Realizado pela Futura Inteligência, levantamento revela as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 

18 jun 2021 às 00:12

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 00:12

Hospital é um dos segmentos do Recall de Marcas
Hospital é um dos segmentos do Recall de Marcas Rede Gazeta Crédito: Pixabay
Espaço voltado para a promoção da saúde, com atendimentos emergenciais e eletivos, o hospital precisa reunir estrutura adequada e equipe qualificada para garantir o melhor atendimento para aqueles que buscam o serviço.
Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja os vencedores do segmento no Recall de Marcas 2021:

2º lugar - Dr. Jayme Santos Neves

O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves é o maior hospital público do Espírito Santo, destinado 100% aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Ele é administrado pela Organização Social (OS) Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense (AEBES) e é referência no atendimento a pacientes com Covid-19.

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