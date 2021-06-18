Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "hospital"

O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves é o maior hospital público do Espírito Santo, destinado 100% aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Ele é administrado pela Organização Social (OS) Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense (AEBES) e é referência no atendimento a pacientes com Covid-19.