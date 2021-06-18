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Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "gráfica"

Realizado pela Futura Inteligência, levantamento revela as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 00:07

Publicado em 

18 jun 2021 às 00:07
Gráfica é um dos segmentos avaliados no Recall de Marcas Rede Gazeta
Gráfica é um dos segmentos avaliados no Recall de Marcas Rede Gazeta Crédito: Pixabay
Da impressão do folheto da igreja até a de livros e jogos, passando por embalagens. Essa é a rotina das gráficas que, em um mundo cada dia mais tecnológico, estão se reinventando para atender às novas necessidades de seus clientes.
Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2021:

2º lugar - Espírito Santo

 Inaugurada em 1999 no Polo de Confecções da Glória, a CopyGlória tinha pela frente um grande desafio a enfrentar. Entrar em um mercado competitivo com um diferencial que busque gerar satisfação total aos seus clientes. A empresa sempre teve, desde o princípio, o objetivo de proporcionar aos clientes qualidade nos serviços, sem que para isso seja necessário gerar altos custos. 
Localizada em Consolação, em Vitória, a Gráfica Espírito Santo se tornou referência no mercado capixaba.

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