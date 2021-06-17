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Ranking das campeãs

Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "farinha de trigo"

Realizado pela Futura Inteligência, levantamento revela as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 

17 jun 2021 às 00:41

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 00:41

Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2021 está o de farinha de trigo.
Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2021 está o de farinha de trigo. Crédito: Pixabay
A farinha de trigo é um alimento usado na elaboração de diversos produtos que vão à mesa do brasileiro. Para produzir um pão, um bolo ou biscoitos, a farinha de trigo é um item bastante presente na cozinha das famílias capixabas.
Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2021:

3º - Dona Benta

É utilizada para preparar bolos, tortas, panquecas, omeletes, entre outros pratos. A farinha de trigo Dona Benta é enriquecida com ferro e ácido fólico. Ideal para preparar receitas para toda a família e celebrar momentos em família com comida caseira.

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