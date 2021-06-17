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Ranking das campeãs

Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "empresa de ônibus"

Realizado pela Futura Inteligência, levantamento revela as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 

17 jun 2021 às 00:36

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 00:36

Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2021 está o de empresa de ônibus.
Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2021 está o de empresa de ônibus. Crédito: Ash Gerlach/Unsplash
As empresas de ônibus são prestadoras de serviço de transporte urbano e rodoviário. São responsáveis pelo deslocamento dos passageiros de forma confortável e segura para os mais diferentes destinos no Estado e no país.
Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2021:

3º lugar - GVBus

O Transcol foi criado na década de 1980 com o objetivo de reformular e reestruturar o serviço de transporte coletivo, interligando os cinco municípios da Grande Vitória através de terminais urbanos. Para dar início ao projeto, foi criada a Companhia de Transportes Urbanos de Vitória (Ceturb-GV), que se tornou a responsável por organizar e gerir os serviços.
Vinculada à Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas do Espírito Santo (Setop), a Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb-GV) foi criada pela lei nº 3.693/84 com o fim específico de desempenhar as funções de competência do Estado, atribuídas pela Constituição Federal (Art. 175) e Estadual (Art. 227), de conceder, planejar, contratar e gerenciar o sistema de transporte público de passageiros da Região Metropolitana da Grande Vitória.
O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) representa 11 empresas operadoras do Sistema Transcol da Grande Vitória, além de representar cinco consórcios integrantes do transporte metropolitano: os Consórcio Centro Sul e Serra que operam o Serviço Seletivo; o Consórcio Cidadania, responsável pelo planejamento e operação do Serviço Especial Mão-na-Roda; e os consórcios Atlântico Sul e Sudoeste, responsáveis pela operação do Sistema Transcol.

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