80 milhões de quilômetros e reconhecimento a perder de vista

A Águia Branca adotou novos protocolos para a venda de passagem Crédito: Pix Fotografia/Divulgação

Os 75 anos de estrada, atendendo a mais de 700 destinos, mostram que a Águia Branca está cada vez mais fortalecida. A empresa, que percorre 80 milhões de quilômetros por ano - o equivalente a duas mil voltas ao mundo -, tem tradição no segmento de transportes, mas acelera também em direção à inovação.

Algumas iniciativas acompanham as exigências do momento, para garantir a segurança dos passageiros durante as viagens, entre as quais a compra on-line e o embarque com a passagem digital.

“Temos nos empenhado em frentes fomentadoras da transformação digital em toda a empresa. Podemos destacar as novas possibilidades de compra: fomos a primeira empresa do segmento a aceitar pagamentos via PIX e PicPay e agora o cliente poderá comprar sua passagem também por WhatsApp”, destaca o diretor comercial da Viação Águia Branca, Thiago Chieppe Juffo.

E os esforços da companhia são reconhecidos. A Águia Branca mais uma vez ficou em primeiro lugar no Prêmio Recall de Marcas Rede Gazeta como a empresa de ônibus mais presente na memória dos capixabas.

O prêmio confirma o trabalho bem feito pela empresa, que, mesmo diante das limitações impostas pela pandemia, focou a excelência.

“Ampliamos o protocolo de segurança das viagens, inserindo uma série de procedimentos como a medição da temperatura e a otimização do sistema de ar-condicionado dos veículos, que agora filtra e renova o ar duas vezes mais do que o exigido por lei”, frisa Thiago Chieppe.

Thiago Chieppe Juffo ressalta o empenho da marca em frentes fomentadoras da transformação digital em toda a empresa Crédito: Pix Fotografia/Divulgação

A Águia Branca transporta 10 milhões de passageiros por ano no Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Rondônia.