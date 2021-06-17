Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Recall de Marcas 2021

80 milhões de quilômetros e reconhecimento a perder de vista

A Águia Branca inovou em meio à pandemia para garantir a segurança de seus passageiros

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 01:42

Publicado em 

17 jun 2021 às 01:42
Águia Branca
A Águia Branca adotou novos protocolos para a venda de passagem Crédito: Pix Fotografia/Divulgação
Os 75 anos de estrada, atendendo a mais de 700 destinos, mostram que a Águia Branca está cada vez mais fortalecida. A empresa, que percorre 80 milhões de quilômetros por ano - o equivalente a duas mil voltas ao mundo -, tem tradição no segmento de transportes, mas acelera também em direção à inovação.
Algumas iniciativas acompanham as exigências do momento, para garantir a segurança dos passageiros durante as viagens, entre as quais a compra on-line e o embarque com a passagem digital.
“Temos nos empenhado em frentes fomentadoras da transformação digital em toda a empresa. Podemos destacar as novas possibilidades de compra: fomos a primeira empresa do segmento a aceitar pagamentos via PIX e PicPay e agora o cliente poderá comprar sua passagem também por WhatsApp”, destaca o diretor comercial da Viação Águia Branca, Thiago Chieppe Juffo.
E os esforços da companhia são reconhecidos. A Águia Branca mais uma vez ficou em primeiro lugar no Prêmio Recall de Marcas Rede Gazeta como a empresa de ônibus mais presente na memória dos capixabas.
O prêmio confirma o trabalho bem feito pela empresa, que, mesmo diante das limitações impostas pela pandemia, focou a excelência.
“Ampliamos o protocolo de segurança das viagens, inserindo uma série de procedimentos como a medição da temperatura e a otimização do sistema de ar-condicionado dos veículos, que agora filtra e renova o ar duas vezes mais do que o exigido por lei”, frisa Thiago Chieppe.
Thiago Juffo Chieppe, diretor comercial da Viação Águia Branca
Thiago Chieppe Juffo ressalta o empenho da marca em frentes fomentadoras da transformação digital em toda a empresa Crédito: Pix Fotografia/Divulgação
A Águia Branca transporta 10 milhões de passageiros por ano no Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Rondônia.
“Investimos em tecnologia e no bem-estar do nosso time para melhor cuidar dos passageiros. Contamos com uma frota confortável e que está entre as mais novas do país. Agora, estamos reestruturando nossos canais de atendimento e a interface nas redes sociais, para estarmos mais próximos dos usuários”, finaliza Chieppe. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recall de Marcas Recall de Marcas 2021 Recall 2021
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados