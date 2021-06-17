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Ranking das campeãs

Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "curso técnico profissionalizante"

Realizado pela Futura Inteligência, levantamento revela as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 

17 jun 2021 às 00:34

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 00:34

Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2021 está o de curso técnico profissionalizante.
Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2021 está o de curso técnico profissionalizante. Crédito: Pixabay
A necessidade de uma formação mais rápida e focada em uma área de atuação faz com que muitas pessoas optem pelo curso técnico profissionalizante. Além disso, em alguns casos, eles são a porta de entrada para o emprego, já que muitas empresas avaliam os profissionais técnicos como ideais para ocupar seus quadros.
Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2021:

2º lugar - Ifes

O Centro de Desenvolvimento Técnico (Cedtec) é uma rede de escolas técnicas criada em 2003 no Espírito Santo. A instituição atua fortemente na formação profissional oferecendo cursos técnicos, pós-técnicos e cursos de qualificação nas modalidades presencial e a distância (EAD).
Desde a criação da Escola de Aprendizes Artífices do Espírito Santo, em 1909, até a transformação em Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), a instituição é uma referência em educação no país. O instituto oferece de cursos técnicos a mestrados e possui cerca de 36 mil alunos.

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