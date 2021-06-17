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Ranking das campeãs

Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "arroz"

Realizado pela Futura Inteligência, levantamento revela as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 

17 jun 2021 às 00:05

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 00:05

Arroz faz parte do dia a dia das famílias
Arroz é um alimento que faz parte do dia a dia das famílias Crédito: XB100/ Freepik
O arroz é um dos alimentos mais populares e compõe a dieta básica da população brasileira. A iguaria é tão versátil e admirada que acompanha pratos dos mais simples aos sofisticados. 
Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha)
Veja os vencedores neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2021:

2º lugar - Calafate

O arroz Tio João pertence ao grupo Josapar, uma das maiores empresas de produtos alimentícios do país, com origem no Estado do Rio Grande do Sul. Atualmente, a marca está disponível em pontos de venda por todo o Brasil, além de exportar seus produtos para mais de 40 países.
O arroz Calafate é um dos mais admirados pelos capixabas e pode ser encontrado com facilidade nos principais supermercados do Espírito Santo.

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