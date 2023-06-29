Pesquisa revela marcas mais lembradas pelos capixabas

Ao longo dos anos, a tecnologia mudou a forma de fazer a pesquisa e também trouxe novas categorias para a avaliação do público Crédito: Freepik

Estar na memória do consumidor e ser a primeira opção no ato da compra é um desejo das empresas, mas também é um desafio enfrentado por elas na disputa pelas fatias do mercado em que atuam. Fazer diferença e obter a confiança dos consumidores passa por conhecer bem o público-alvo, entregar produtos e serviços de qualidade e usar estratégias de comunicação para se conectar com o cliente.

E para saber quem se destaca no mercado, nada melhor do que ouvir os consumidores. Assim, em 2023, o Recall de Marcas A Gazeta, feito em parceria com o Instituto Futura Inteligência, chega à 31ª edição, apresentando as marcas que não saem da mente dos capixabas.

Para chegar aos nomes mais lembrados pelos consumidores em 84 segmentos da economia capixaba foram feitas 1.600 entrevistas com moradores de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. No total, mais de 6.500 marcas foram citadas pelos entrevistados.

Ao analisar as mais de três décadas de pesquisa, José Luiz Orrico, diretor-presidente da Futura Inteligência, afirma que muita coisa mudou desde 1993, a começar pela quantidade de segmentos avaliados que, no primeiro levantamento, reunia apenas 22 categorias. Hoje, esse número é quase quatro vezes maior.

Novidades ao longo dos anos

Além de mais segmentos no questionário, como foi o caso de “Home Center” e “Produtos Pet”, ao longo dos anos a pesquisa adicionou municípios. A ampliação da área de abrangência acaba refletindo as mudanças no mercado durante esse período.

Setores que deixam saudade

As transformações do mercado também foram refletidas na pesquisa ao longo dessa trajetória. Assim, alguns segmentos que deixam saudade e já remetem à nostalgia não são mais relacionados, como empresas de revelação de fotografia, lojas de CD, marca de filme fotográfico e até locadoras de vídeo e DVD.

Ao passar o tempo, algumas tecnologias foram substituídas por outras mais modernas e, no processo de realização das pesquisas, não é diferente.

O uso da tecnologia reflete desde os meios de coleta, que evoluíram do questionário em papel para perguntas em tablets que permitem inclusive a gravação das entrevistas, até o surgimento de novos segmentos e marcas, como energia solar, delivery e aplicativos para transporte.

Por outro lado, algo fundamental, como a metodologia, se mantém. Há 31 anos, os entrevistados são questionados da mesma maneira: “quando eu falo em segmento X, que marca lhe vem à cabeça?”

O que faz uma marca ser lembrada

O presidente da Futura Inteligência destaca algumas marcas que figuram nas primeiras posições da lista na lembrança do consumidor há décadas. O arroz Sepé, por exemplo, é campeão desde 1996 na sua categoria, mesmo período em que a Garoto é campeã na memória do público quando se trata de chocolate. A marca Globo também é a primeira da lista quando os consumidores são questionados sobre o produto sal.

A qualidade dos produtos e serviços está entre os motivos que fazem o consumidor escolher determinada marca Crédito: Freepik

O poder das marcas pode ser tão significativo na mente do consumidor que muitas continuam sendo citadas pelos entrevistados mesmo depois que deixam de existir. Um exemplo é a Dacasa, citada como uma das financeiras mais lembradas. No segmento construtora, a Encol continua sendo mencionada, bem como a Dadalto é resposta no setor de Eletrodomésticos e lojas de Cama, Mesa e Banho.

José Luiz Orrico acredita que uma série de fatores podem contribuir para que uma empresa seja sempre lembrada pelos consumidores na pesquisa.

“Podemos listar uma série de coisas: da comunicação com o mercado à disponibilidade de pontos de venda, o atendimento, enfim, da forma que a marca se posiciona no mercado de uma forma geral”, aponta.

Forma de avaliação de desempenho das marcas

Para Marcio Chagas, diretor de Mercado da Rede Gazeta, a pesquisa do Recall de Marcas é importante porque mede a efetividade da comunicação das marcas no Espírito Santo, fornecendo informações valiosas para o mercado capixaba a respeito da percepção do consumidor. Isso permite que as empresas avaliem seu desempenho em relação aos concorrentes e identifiquem oportunidades de melhoria.

"Para as marcas, serem lembradas pelo consumidor na pesquisa é extremamente importante, pois isso significa que elas estão se comunicando efetivamente com seu público-alvo e criando uma conexão emocional com os consumidores. Isso pode levar a um aumento de vendas e fidelização de clientes" Marcio Chagas - Diretor de Mercado da Rede Gazeta

Sobre a inclusão, ao longo dos anos, de novos segmentos na pesquisa do Recall, Marcio Chagas acredita que é uma medida que permite uma avaliação mais abrangente do mercado capixaba, proporcionando uma visão mais completa da percepção do consumidor em relação às marcas em diferentes setores.