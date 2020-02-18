Quanto menor a distância entre Minas e ES, melhor para ambos

Fotos de queda de barreira na BR 262: conexão entre Minas e Espírito Santo precisa ser modernizada Crédito: Kaique Dias

Juntos, os governos dos dois Estados e suas respectivas federações da indústria (Fiemg e Findes) almejam destravar a duplicação da BR 262, emperrada principalmente pelas dificuldades de consolidar a concessão. É acertadamente uma prioridade, com propostas que ainda carecem de ajustes.

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A BR 262, usando um eufemismo, é uma rodovia peculiar. Um traçado ultrapassado, sinuoso e perigoso, que impõe limites de velocidade baixos para garantir alguma segurança a quem trafega por ela. E tempo, em logística, não é só dinheiro, é também competitividade. No fim do ano passado, este jornal mostrou a rodovia à beira do colapso. Qualquer melhoria, portanto, exigirá investimentos em projetos mais ousados, de execução e engenharia mais arrojadas.

São projetos e obras com potencial de investimentos de R$ 56,5 bilhões. Outros gargalos logísticos também aparecem com destaque nas metas do grupo, como a implementação das ferrovias EF-118 (Vitória ao Rio) e 354 (Rio a Luizlândia do Oeste/MG). O novo mercado de gás pode impulsionar a construção de um gasoduto ligando Porto Central, em Presidente Kennedy, a Belo Horizonte. As obras de infraestrutura contempladas irão movimentar o mercado de trabalho, com potencial de criação de 11,5 mil empregos no Espírito Santo.

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Minas e Espírito Santo também vão se mobilizar para a aprovação da regulamentação de um novo regramento para parcerias público-privadas (PPP) na área de saneamento. O objetivo principal é o tratamento de esgoto dos municípios cortados pela Bacia do Rio Doce , que nasce em terras mineiras e atravessa o território capixaba.