Quando Paulo Guedes dá um tiro no pé, quem não anda é o país

O ministro da Economia, Paulo Guedes, durante o seminário Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, em 2019 Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasi

A declaração empilha-se sobre outras falas atravessadas de Guedes e de várias figuras do governo Jair Bolsonaro, incluindo o próprio presidente, que, de polêmica em polêmica, vão acumulando não apenas opiniões condenáveis como também reveses à governança. Os prejuízos não atingem apenas a reputação dos autores das bobagens, mas todo o país.

O mesmo ministro já havia recebido críticas por outras pérolas do mau gosto. Em abril de 2019, afirmou que não era para os brasileiros se assustarem com a volta do AI-5 , referindo-se ao instrumento que recrudesceu a ditadura militar no Brasil em 1968 e fechou o Congresso, cassou mandatos e causou a morte de centenas de pessoas. No mês seguinte, enfiou o país em um incidente diplomático ao abraçar a misoginia e dizer que a primeira-dama francesa, Brigitte Macron, era “feia mesmo”.

Somadas à artilharia de parvoíces do clã Bolsonaro e de ministros como Ricardo Salles, Damares Alves e Abraham Weintraub, o governo federal tem sido pródigo em discursos desastrosos. As declarações polêmicas podem até ser endossadas pela ala mais radical do eleitorado, fiel até debaixo d’água, mas o desconforto é crescente, pelos efeitos práticos da falta de bom senso. Os danos não estão restritos à retórica.

Durante a complicada batalha no Congresso pela aprovação da reforma da Previdência, não foram poucas as vezes em que Bolsonaro foi acusado de ser o maior inimigo de seu governo, por atrapalhar o andamento das votações a cada polêmica. Se a reforma passou, foi graças ao protagonismo dos parlamentares.

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Neste 2020, o Brasil está cara a cara com novos grandes desafios, especialmente na agenda econômica, para enfrentar os mais de 12 milhões de desempregados e os mais de 30 milhões de trabalhadores informais. E lá vem Guedes, em meio à espinhosa negociação em torno da PEC da Emergência Fiscal , pacote elaborado por ele com a nobre missão de equilibrar as contas públicas, gerar mais ruído no cenário político.