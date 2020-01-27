Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Produção de café em 2020 no ES pode ser a maior da história
Agronegócio

Produção de café em 2020 no ES pode ser a maior da história

Se não houver imprevisto (climático ou outro de grande repercussão), colheita de café no território capixaba em 2020 pode atingir volume superior a 15 milhões de sacas (somando-se arábica e conilon). Portanto, a maior da história

Publicado em 27 de Janeiro de 2020 às 04:00

Públicado em 

27 jan 2020 às 04:00
Angelo Passos

Colunista

Angelo Passos

Pé de café arábica Crédito: Roberto Barros/Divulgação
Ainda não terminou o primeiro mês de 2020 e a economia do Espírito Santo recebe uma das melhores notícias que poderia desejar para crescer neste ano. Trata-se de uma supersafra de café, prevista pela Conab - instituição bússola do mercado. Se não houver imprevisto (climático ou outro de grande repercussão) , pode ser a maior colheita da história da cafeicultura no território capixaba, superando 15 milhões de sacas (somando-se arábica e conilon).
A primeira previsão da Conab para 2020 indica que para a espécie conilon, o Espírito Santo terá uma produção entre 9,01 e 10,67 milhões de sacas. O recorde capixaba anterior é relativamente recente. Foi registrado em 2014, com 9,950 milhões de sacas, segundo a Conab, embora em municípios produtores muita gente acredita que a soma tenha passado de 10 milhões de sacas. Que se prepare a Cooabriel (maior cooperativa de conilon da América Latina) para receber novo recorde de volume em 2020.

Veja Também

Broca e ferrugem: pragas ameaçam cafezais no ES

Conheça 8 métodos para preparo de café, dos mais antigos aos modernos

O Brasil inteiro deverá produzir entre 13,95 milhões e 16,04 milhões de sacas de conilon neste ano, diz a Conab. Neste bolo, a participação do Espírito Santo deve ficar entre 64,5% e 66,2%. É muito expressiva, sem dúvida, mas em décadas passadas o naco capixaba foi maior. No entanto, a produção nacional tornou-se um pouco mais diluída, em função do crescimento da produção em outros Estados.
Agora, falemos do arábica. Para esse tipo de café, a Conab estima que o campo capixaba colherá em 2020 um volume entre 4,01 e 4,77 milhões de sacas (resultado favorecido pela bienalidade positiva do produto). Para nós, é muita coisa. O recorde anterior do arábica no Estado tinha sido de aproximadamente 3,9 milhões de sacas, em 2016. Para o Brasil, a previsão de colheita de colheita do arábica oscila entre 43,2 milhões e 45,93 milhões de sacas. Comparada à safra ao ano passado, significa alta entre 26% e 34,1%, respectivamente.

Veja Também

Como preparar um bom café filtrado: veja dicas da compra à extração

Volume de café exportado pelo ES é o maior nos últimos quatro anos

A produção de café do Brasil, maior exportador global, também prenuncia-se recorde em 2020. De acordo com o primeiro levantamento Conab, ficará entre 57,2 milhões e 62,02 milhões de sacas (arábica e conilon), a serem tiradas dos pés entre abril e setembro.
O café responde por cerca de 35% do PIB agrícola capixaba. A fartura do volume anima a economia estadual. Obviamente, o impacto seria muito maior se o preço do café não estivesse tão baixo. Mesmo assim, espera-se intensificação do movimento no comércio e ampliação da arrecadação tributária em mais de 60 cidades.

Veja Também

PIB capixaba voltará a crescer mais do que o nacional em 2020

O ano mal começou, e o capixaba já paga R$ 100 milhões de impostos por dia

Comércio capixaba deixará de faturar R$ 430 milhões com feriados em 2020

A renda da população nessas regiões tende a subir. Abrem-se frentes de trabalho na roça, no período em que os grãos do café são tirados da planta. No ano passado, vale lembrar, foram contratados 810 trabalhadores em apenas um mês, abril, para a colheita de conilon, que atingia o auge. O número equivale a 56% dos 1.438 empregos criados em toda a economia estadual, naquele mês, segundo o Caged.
O volume de café exportado pelo Espírito Santo em 2019 ( 5,73 milhões de sacas) foi o maior registrado desde 2016, ou seja, nos últimos quatro anos, conforme dados do Centro do Comércio de Café de Vitória (CCCV). Para 2020, a grande safra traz a perspectiva de embarcar uma quantidade maior.

Angelo Passos

É jornalista. Escreve às segundas e às sextas-feiras sobre economia, com foco no cenário capixaba, trazendo sempre informações em primeira mão e análises, sem se descuidar dos panoramas nacional e internacional

Tópicos Relacionados

Agronegócio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados