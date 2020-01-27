Produção de café em 2020 no ES pode ser a maior da história

Pé de café arábica Crédito: Roberto Barros/Divulgação

Ainda não terminou o primeiro mês de 2020 e a economia do Espírito Santo recebe uma das melhores notícias que poderia desejar para crescer neste ano. Trata-se de uma supersafra de café , prevista pela Conab - instituição bússola do mercado. Se não houver imprevisto (climático ou outro de grande repercussão) , pode ser a maior colheita da história da cafeicultura no território capixaba, superando 15 milhões de sacas (somando-se arábica e conilon).

A primeira previsão da Conab para 2020 indica que para a espécie conilon , o Espírito Santo terá uma produção entre 9,01 e 10,67 milhões de sacas. O recorde capixaba anterior é relativamente recente. Foi registrado em 2014, com 9,950 milhões de sacas, segundo a Conab, embora em municípios produtores muita gente acredita que a soma tenha passado de 10 milhões de sacas. Que se prepare a Cooabriel (maior cooperativa de conilon da América Latina) para receber novo recorde de volume em 2020.

O Brasil inteiro deverá produzir entre 13,95 milhões e 16,04 milhões de sacas de conilon neste ano, diz a Conab. Neste bolo, a participação do Espírito Santo deve ficar entre 64,5% e 66,2%. É muito expressiva, sem dúvida, mas em décadas passadas o naco capixaba foi maior. No entanto, a produção nacional tornou-se um pouco mais diluída, em função do crescimento da produção em outros Estados.

Agora, falemos do arábica. Para esse tipo de café, a Conab estima que o campo capixaba colherá em 2020 um volume entre 4,01 e 4,77 milhões de sacas (resultado favorecido pela bienalidade positiva do produto). Para nós, é muita coisa. O recorde anterior do arábica no Estado tinha sido de aproximadamente 3,9 milhões de sacas, em 2016. Para o Brasil, a previsão de colheita de colheita do arábica oscila entre 43,2 milhões e 45,93 milhões de sacas. Comparada à safra ao ano passado, significa alta entre 26% e 34,1%, respectivamente.

A produção de café do Brasil, maior exportador global, também prenuncia-se recorde em 2020. De acordo com o primeiro levantamento Conab, ficará entre 57,2 milhões e 62,02 milhões de sacas (arábica e conilon), a serem tiradas dos pés entre abril e setembro.

O café responde por cerca de 35% do PIB agrícola capixaba. A fartura do volume anima a economia estadual. Obviamente, o impacto seria muito maior se o preço do café não estivesse tão baixo. Mesmo assim, espera-se intensificação do movimento no comércio e ampliação da arrecadação tributária em mais de 60 cidades.