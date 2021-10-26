Rede Gazeta premia iniciativas de sustentabilidade de Norte a Sul do ES

Prêmio Biguá Crédito: Prêmio Biguá

Num momento tão atípico da História, em que a sociedade se vê obrigada a rediscutir o futuro e olhar a pauta ESG (sigla para ações de governança ambiental, social e corporativa) como obrigatória para a longevidade e competitividade de organizações, a Rede Gazeta amplia seu compromisso com a agenda do meio-ambiente. Nesta terça-feira (26) e quarta-feira (27), acontece a entrega do Prêmio Biguá de Sustentabilidade , que desembarca em Colatina e Linhares. Na quinta-feira (28), Cachoeiro de Itapemirim sedia a 10ª edição da premiação.

A iniciativa tem por objetivo reconhecer e divulgar boas práticas em relação ao meio ambiente. "Historicamente, a Rede Gazeta apoia as iniciativas de entidades privadas e públicas que visem à preservação da natureza e dos recursos naturais. Diante das adversidades que temos vivido nos últimos quase dois anos, expandir o Prêmio Biguá foi um movimento quase natural, pois enxergamos esse compromisso com a sustentabilidade como algo inadiável e de suma importância para todo o Espírito Santo", diz o presidente do grupo, Café Lindenberg.

Entusiasta da iniciativa e criadora do Prêmio Biguá em Cachoeiro, há 10 anos, a diretora das regionais Norte e Noroeste, Maria Helena Vargas, comemora a expansão do projeto, que vai reconhecer boas práticas ambientais em categorias como produtor rural, poder público, sociedade civil, escola e agricultura familiar, por exemplo. "Como o objetivo do prêmio é promover práticas sustentáveis, a ampliação para as regiões Norte e Noroeste reforça a importância das iniciativas e do tema, que vem sendo amplamente divulgado no mundo todo”, evidencia Maria Helena.

RELEVÂNCIA

De acordo com o diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes, as condições climáticas atuais evidenciam a necessidade de iniciativas como a do Prêmio Biguá. E o fato de agora este projeto chegar a todas as regiões do Estado reforça o compromisso da empresa com o Espírito Santo. “Estamos vendo o planeta entrar em colapso, com setores produtivos e a humanidade sendo ameaçados. Esta é a hora da pauta ESG estar em extrema evidência, e nosso propósito de contribuir com o desenvolvimento e fortalecimento do Estado se evidencia em ações como o Prêmio Biguá", frisa Marcello.

Ganhadores recebem o Prêmio Biguá de Sustentabilidade Crédito: Walace Hull

O diretor da regional Sul, Bruno Passoni, reforça o alerta trazido pela premiação em âmbito estadual: “A população cresceu, o consumo cresceu e os recursos naturais estão diminuindo. Iniciativas como as que premiaremos são essenciais para o equilíbrio do planeta. No entanto, para alcançar o resultado necessário precisam ser replicadas urgentemente. Essa é a principal agenda da sociedade contemporânea, a restauração do planeta”, completa.

PREMIAÇÕES

Na região Noroeste, serão premiadas as categorias Escola, Poder Público, Sociedade Civil e Produtor Rural. A cerimônia ocorre nesta terça-feira (26). No Norte, as categorias são Empreendedor Ambiental, Poder Público, Produtor Rural, Sociedade Civil e Escola. A celebração será na quarta-feira (27). Já no Sul, a premiação ocorre na quinta-feira (28) e serão condecoradas empresas, instituições, escolas e pessoas em seis categorias diferentes: Produtor Rural, Sociedade Civil, Poder Público, Agricultura Familiar, Práticas Sustentáveis do 1º ao 9º ano escolar e Empreendedor Ambiental (pessoa física e pessoa jurídica).