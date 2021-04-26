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Sustentabilidade

Chico José, repórter da Globo, apresenta live do Prêmio Biguá

Jornalista do Globo Repórter fará o lançamento da 10ª edição do projeto que premia ações sustentáveis

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 20:39

Publicado em 

26 abr 2021 às 20:39
Jornalista do Globo Repórter fará o lançamento da 10ª edição do projeto que premia ações sustentáveis
Chico José durante uma viagem no deserto do Namibe, no sul de Angola Crédito: Arquivo pessoal
O ano de 2020 foi um dos mais desafiadores para todos os segmentos por causa da pandemia do novo coronavírus. Foi preciso uma readequação de muitos hábitos e costumes para que tudo não ficasse estacionado. Os tempos difíceis exigiram criatividade e muita garra de todos os setores. O Prêmio Biguá de Sustentabilidade é um deles.
O evento foi reinventado para não perder a sua forte essência de acreditar que a sociedade pode e deve cuidar do meio ambiente de maneira prática e efetiva. Este ano, o projeto completa 10 anos reconhecendo e incentivando atitudes de preservação ambiental.
Para o diretor Regional Sul da Rede Gazeta, Bruno Passoni, neste ano o Prêmio está ainda mais forte e com uma programação que segue os protocolos de segurança, sem perder na qualidade e na proximidade com o público. “Agora, em 2021, o prêmio ganha força trazendo um grande sucesso do anterior, com uma roupagem utilizada em 2020 e buscando fazer um misto do que nos permitir a pandemia até o segundo semestre deste ano”, garante.
Pelo segundo ano consecutivo, o lançamento será de forma virtual. A live será transmitida nesta quarta-feira (28), às 20h, no site A Gazeta e quem vai participar, relatando suas experiências com a natureza, é o jornalista da Rede Globo Chico José.
Jornalista do Globo Repórter fará o lançamento da 10ª edição do projeto que premia ações sustentáveis
Chico José, repórter da Globo, apresenta live do Prêmio Biguá Crédito: Arquivo pessoal
Atualmente, Francisco José faz matérias para o Globo Repórter e durante muitos anos, foi o responsável pela cobertura da seca no Nordeste, acompanhando o drama de milhares de pessoas.
O jornalista também esteve à frente de uma série sobre o fundo do mar exibida especialmente no Globo Repórter e no Fantástico. Fernando de Noronha, a grande barreira de corais da Austrália, as Ilhas Galápagos no litoral do Equador e uma floresta de algas no Pacífico foram algumas das locações percorridas por ele ao longo da carreira.
"O meu relacionamento com o meio ambiente veio com o amor pela natureza e a conveniência também. Mergulhei, fui a lugares inusitados, percorri os principais biomas, como a caatinga, pantanal, cerrado, mata atlântica, floresta amazônica. Fui de um extremo a outro, pelos desertos, savanas africanas e navegando pelos oceanos", contou Chico José.
Para o jornalista, o Prêmio é um grande incentivo para despertar ainda mais os projetos em defesa do uso correto da natureza.
"O Prêmio Biguá de Sustentabilidade é um sucesso. O meio ambiente que agradece. A TV Gazeta está de parabéns. São projetos como esse que incentivam os brasileiros a cuidar do meio ambiente e a cuidar do planeta para as futuras gerações", disse Chico.
"São projetos como esse que incentivam os brasileiros a cuidar do meio ambiente e a cuidar do planeta para as futuras gerações"
Chico José - Jornalista
nova roupagem do Prêmio Biguá foi estreada em 2020 e o resultado foi positivo com a grande participação do público que acompanhou a live com a jornalista Sônia Bridi e o grande número de projetos inscritos.
Jornalista Sônia Bridi abriu o 9° Prêmio Biguá de Sustentabilidade, promovido pela Tv Gazeta Sul
Jornalista Sônia Bridi abriu o 9° Prêmio Biguá de Sustentabilidade, promovido pela Tv Gazeta Sul Crédito: Reprodução
“O projeto Prêmio Biguá no ano de 2020 enfrentou a pandemia, a gente conseguiu adaptar de uma maneira eficiente e, reinventando a ideia, conseguimos superar e fazer um grande trabalho. Inclusive, neste ano, vamos utilizar vários aprendizados que tivemos”, explicou Passoni.

O PRÊMIO

A cada ano o Prêmio Biguá de Sustentabilidade se torna mais prestigiado e eficiente na sustentabilidade, com mais pessoas engajadas e interessadas em cuidar do meio ambiente.
Em todas as nove edições, o Prêmio já premiou e divulgou mais de 40 projetos desenvolvidos em todo Sul do Espírito Santo, por escolas, produtores rurais, prefeituras, empresas e sociedade civil que desenvolveram ações de proteção, recuperação, preservação e cuidado com o meio ambiente.
Em muitos dos casos premiados, as ideias serviram de inspiração e outras pessoas também puderam colocar em prática. Os projetos variam entre recuperação de nascentes e florestas, melhoramento de solo, aproveitamento de água da chuva, reflorestamento e outros.
O Prêmio irá selecionar projetos nas seguintes categorias: sociedade civil, produtor rural, escola, ensino superior, empreendedor ambiental e prefeitura municipal. Os projetos são avaliados por um júri técnico que escolhe as melhores ações.
Chico José finaliza ressaltando a importância da imprensa em incentivar o cuidado com o meio ambiente.
"Nós devemos insistir, cobrar mais e fazer com que todos entendam a forma responsável de aproveitar os recursos naturais. É absolutamente necessário o papel da imprensa para denunciar os crimes ambientais e incentivar todos, como os empresários, as pessoas que vivem no campo e nas margens dos rios, a preservar o nosso meio ambiente", finalizou o jornalista.

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