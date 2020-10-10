Expedição Biguá: TV Gazeta Sul exibe série sobre a Bacia do Rio Itapemirim

A partir desta segunda-feira (12), a TV Gazeta Sul exibe uma série de reportagens no ES1. A Expedição Biguá, percorreu mais de 700 quilômetros em oito dias pelos municípios da Bacia do Rio Itapemirim, principal recurso hídrico da Região Sul do Espírito Santo.
Ao todo, cinco reportagens foram produzidas pela repórter Mônica Camolesi e o repórter cinematográfico Marcel Alves. As imagens mostram flagrantes da degradação, constatação dos especialistas ambientais diante da tragédia da enchente do início do ano, que assolou a região. Em meio a tudo isso, cenas surpreendentes da fauna e da flora preservadas. Veja um pouco do que virá por aí: