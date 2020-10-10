Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Meio Ambiente

Expedição Biguá: TV Gazeta Sul exibe série sobre a Bacia do Rio Itapemirim

A partir desta segunda-feira (12), a TV Gazeta Sul exibe uma série de reportagens após a tragédia da enchente do início do ano, que assolou a região. Em meio a tudo isso, cenas surpreendentes da fauna e da flora preservadas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 out 2020 às 15:00

Publicado em 10 de Outubro de 2020 às 15:00

Bacia do Rio Itapemirim, principal recurso hídrico da Região Sul
Bacia do Rio Itapemirim, principal recurso hídrico da Região Sul Crédito: Reprodução TV Gazeta Sul
A partir desta segunda-feira (12), a TV Gazeta Sul exibe uma série de reportagens no ES1. A Expedição Biguá, percorreu mais de 700 quilômetros em oito dias pelos municípios da Bacia do Rio Itapemirim, principal recurso hídrico da Região Sul do Espírito Santo.
Ao todo, cinco reportagens foram produzidas pela repórter Mônica Camolesi e o repórter cinematográfico Marcel Alves. As imagens mostram flagrantes da degradação, constatação dos especialistas ambientais diante da tragédia da enchente do início do ano, que assolou a região. Em meio a tudo isso, cenas surpreendentes da fauna e da flora preservadas. Veja um pouco do que virá por aí:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados