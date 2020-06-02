Um novo prêmio para novos tempos

Pequenos gestos podem fazer a diferença no meio ambiente Crédito: Marcel Alves

Os tempos certamente não são os mesmos. E novos tempos exigem novas ações. Em meio a pandemia da Covid-19, o Prêmio Biguá de Sustentabilidade ganha uma nova roupagem e segue firme em busca das melhores práticas no meio ambiente. Esta iniciativa não poderia ser diferente. A região Sul do Espírito Santo foi duramente castigada no início do ano quando várias cidades foram atingidas pelas enchentes.

Do Caparaó capixaba à foz em Itapemirim, foram 17 municípios alagados em menos de 24 horas. O que se viu depois disso foi um cenário devastador com milhares de lares destruídos pela enxurrada e prejuízos incalculáveis. Especialistas afirmam que a situação chegou a este ponto devido a décadas de degradação ambiental. Fato constatado por técnicos e ambientalistas que participaram da Expedição Científica do Rio Itapemirim, no ano passado. Foram muitos os flagrantes de degradação ambiental, como construções as margens do rio, assoreamento e degradação do solo. Situações que contribuem para o que vimos em janeiro de 2020 ao longo da bacia.

Os efeitos negativos da ação do homem sobre o meio ambiente são graves e exigem não apenas reparo dos danos, mas mudança de hábitos e atitudes. Situações como essas são um impulso a mais em busca de novas e melhores práticas, seja no campo ou na cidade. E esse é um dos desafios do Prêmio Biguá de Sustentabilidade. Uma iniciativa que nasceu em 2012 na TV Gazeta Sul e que chega, neste ano, na sua 9ª edição.

O prêmio

Ao longo do tempo, foram mais de 40 projetos premiados em diferentes categorias da sociedade. Ideias que foram colocadas em prática e não só ganharam reconhecimento, como puderam inspirar outras pessoas a fazerem mais pelo meio ambiente. São projetos de proteção, recuperação e preservação do solo e da água. Exemplos simples que podem e devem ser copiados.

Assim como no ano passado, em 2020 o Prêmio Biguá de Sustentabilidade vai contemplar projetos nas seguintes categorias: sociedade civil, produtor rural, escola, ensino superior, empreendedor ambiental e prefeitura municipal. Todos passarão por um criterioso júri técnico para escolha das melhores ações. A ideia é incentivar boas práticas ambientais nas Bacias Hidrográficas dos rios Itapemirim, Itabapoana, Beneventes, Rio Novo e das lagunas costeiras.

Em 2020, o Prêmio Biguá de Sustentabilidade chega em sua 9ª edição Crédito: Davi Monteiro

Este ano, o projeto ganha nova roupagem e entra na era digital. Em meio a pandemia do novo coronavírus, o lançamento acontecerá por meio de uma live, transmitida no site A Gazeta , com a presença da jornalista da Rede Globo, Sônia Bridi, reconhecida pelas pautas ambientais e sua preocupação com a causa. O diretor da TV Gazeta Sul, Bruno Passoni não tem dúvidas do sucesso do novo modelo.

"Acreditamos que esse novo modelo de lançamento do projeto por meio de um live vai estender o alcance do evento para um público ainda maior, criando mais uma opção de conteúdos relevantes e enriquecendo ainda mais a experiência dos participantes." Bruno Passoni - Diretor da TV Gazeta Sul

Novo formato

O encontro com a jornalista Sônia Bridi está marcado para o dia 03 de junho, às 20 horas, e contará com a mediação de um jornalista da Rede Gazeta. Para o diretor de Negócios da empresa, Marcello Moraes, o momento é de rápida adaptação e a Rede vem trabalhando para conseguir implementar projetos de extrema relevância para o Estado, expandindo ainda mais a audiência.

"Nossa recente experiência com a Festa da Penha mostra que estamos conseguindo levar o conteúdo e as mensagens principais de cada projeto aos capixabas. Não será diferente com o Biguá. Estamos tendo na verdade a oportunidade de expandir nossas audiências nesse modelo online. Acredito que no futuro o projeto será adaptado para o modelo híbrido (on e offline), aumentando ainda mais o alcance e impacto." Marcello Moraes - Diretor de Negócios da empresa