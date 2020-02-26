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  • Prefeitura de Vila Velha publica edital de desapropriação do Chalé Motel
Leonel Ximenes

Prefeitura de Vila Velha publica edital de desapropriação do Chalé Motel

Uma rua será construída no terreno, em Itapoã, que facilitará o acesso à orla;  PMVV vai procurar família proprietária do imóvel para tentar acordo

Publicado em 26 de Fevereiro de 2020 às 19:48

Públicado em 

26 fev 2020 às 19:48
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A Prefeitura de Vila Velha vai pagar R$ 3,7 milhões pela desapropriação  do Chalé Motel Crédito: Reprodução/Google Maps
A Prefeitura de Vila Velha publicou nesta quarta-feira (26) o decreto de desapropriação, por via amigável ou judicial, de área parcial do terreno do Chalé Motel, em Itapoã, de 1.387,19 metros quadrados. No local, será aberta mais uma rua para facilitar a mobilidade urbana na região. A desapropriação será no valor de R$ 3.735.675,78.
A abertura da via, com a desapropriação do terreno, permitirá a extensão da Rua Belo Horizonte até a orla, o que deve desafogar o trânsito nas Avenidas Hugo Musso e São Paulo, ambas perpendiculares. Será feita também a pavimentação e a drenagem da rua.
O decreto municipal determina que o município de Vila Velha deixe de indenizar a área pública de 454 metros quadrados e suas acessões tendo como base a Súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme orientação da 14ª Promotoria Cível de Vila Velha.
“Esse decreto permite ao município promover a desapropriação de forma amigável. Se não houver o consenso na desapropriação, a Procuradoria-Geral do Município está autorizada a promover a ação judicial de desapropriação, com o objetivo de requerer a imissão provisória do bem e promover a demolição do imóvel”, explicou o procurador-geral do município, José de Ribamar Lima Bezerra.

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O procurador diz que a PMVV vai procurar os proprietários da área. “O procedimento adotado pelo município a partir de agora é chamar a família proprietária do imóvel para os acertos sobre a indenização, e caso a família não concorde com o procedimento, será feita uma ação de desapropriação a ser proposta pelo município.”

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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