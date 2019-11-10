STJ decide que 300 famílias não serão despejadas de terreno na Serra

A área em Cantinho do Céu, na Serra, que estava sendo contestada na Justiça Crédito: Defensoria Pública/Divulgação

A Defensoria Pública do Estado conseguiu no Superior Tribunal de Justiça (STJ) que 300 famílias moradoras da Serra não percam suas casas. Há cerca de 20 anos elas ocupam a região hoje conhecida como Cantinho do Céu, uma área de 179 mil m² que estava desocupada desde 1983 e que começou a ser ocupada em 2002.

O proprietário do terreno requereu na Justiça a reintegração de posse e chegou a obter uma liminar da Justiça Estadual, no entanto a Defensoria Pública recorreu ao STJ, que deu provimento ao pedido de suspensão da decisão.

Segundo a Defensoria, esses moradores compraram os terrenos de boa-fé, por meio de contratos populares de compra e venda. Além disso, a região conta com vários serviços públicos, como água e luz, fornecidos pelo poder público.