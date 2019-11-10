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Leonel Ximenes

STJ decide que 300 famílias não serão despejadas de terreno na Serra

Defensoria Pública moveu ação que garantiu área em Cantinho do Céu ocupada a partir de 2002

Públicado em 

10 nov 2019 às 06:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A área em Cantinho do Céu, na Serra, que estava sendo contestada na Justiça Crédito: Defensoria Pública/Divulgação
A Defensoria Pública do Estado conseguiu no Superior Tribunal de Justiça (STJ) que 300 famílias moradoras da Serra não percam suas casas. Há cerca de 20 anos elas ocupam a região hoje conhecida como Cantinho do Céu, uma área de 179 mil m² que estava desocupada desde 1983 e que começou a ser ocupada em 2002.
O proprietário do terreno requereu na Justiça a reintegração de posse e chegou a obter uma liminar da Justiça Estadual, no entanto a Defensoria Pública recorreu ao STJ, que deu provimento ao pedido de suspensão da decisão.
Segundo a Defensoria, esses moradores compraram os terrenos de boa-fé, por meio de contratos populares de compra e venda. Além disso, a região conta com vários serviços públicos, como água e luz, fornecidos pelo poder público.
“Os moradores da região têm muito a perder, pois uma vida inteira foi construída ali. Estamos orientando as famílias e articulando com a Prefeitura da Serra formas de resolver a situação. De imediato conseguimos suspender a reintegração de posse, que se feita neste momento causaria danos irreversíveis às famílias”, explica Pedro Temer, defensor responsável pelo caso.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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